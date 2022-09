LIMANA - Smascherato in tempi record il pirata della strada che la sera di Ferragosto ha investito due ragazzine che stavano procedendo a piedi sul rettilineo della provinciale Sinistra Piave, in comune di Limana. Nei giorni scorsi era nata anche una polemica social sul caso, ma subito dopo in paese è circolata la voce che l’investitore fosse stato scovato. Ed è proprio così: in meno di 15 giorni i carabinieri della Compagnia di Feltre hanno dato un nome e un cognome all’ignoto che quella sera, dopo aver urtato le ragazzine che camminavano a bordo strada, spinse sull’acceleratore e si diede alla fuga. Si tratta di una persona di Belluno, denunciata a piede libero per omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente. Dovrà rispondere anche di lesioni stradali, ma per il momento solo se verrà presentata querela da parte dei genitori: le due giovani, entrambe minorenni, hanno riportato lesioni al di sotto dei 40 giorni (per ora), ma devono sottoporsi a una serie di cure che potrebbero fa salire la prognosi.



LE INDAGINI

I carabinieri erano intervenuti dopo lo schianto recuperando sul posto elementi utili alle indagini: in particolare alcuni frammenti persi dall’auto pirata, che ha permesso di risalire al modello e alla vettura. Questo, incrociato con le immagini delle telecamere sulle strade, hanno permesso di identificare il proprietario: una persona di Belluno che quella sera era alla guida della vettura. Non si conoscono le ragioni per le quali non si sia fermato a prestare soccorso. In questi casi la linea difensiva è sempre lo stesso copione: «Non mi sono accorto di nulla». L’investitore rischia grosso: sulla sua testa pendono le ipotesi di omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.



LA VICENDA

Lo schianto era avvenuto la sera di Ferragosto in comune di Limana dopo la doppia rotatoria all’altezza del ristorante di kebab. Le due giovani, minorenni, provenivano dalla sagra di Farra di Mel e, secondo una prima ricostruzione, stavano camminando a bordo strada, in direzione Belluno. Improvvisamente alle loro spalle era arrivata quella vettura, che le ha colpite, facendole finire ferite a bordo strada, nella cunetta.