BELLUNO - Maggio con fiumi in piena, quello appena trascorso: talmente tanta acqua che ha modificato la morfologia delle sezioni dove gli studiosi Arpav effettuavano i rilievi. Le scale di deflusso, ovvero i punti che esprimono come la portata varia al variare dell’altezza dell’acqua, relative alle stazioni di Sottorovei sul torrente Fiorentina, Saviner sul Cordevole, Podestagno sul Boite e Santo Stefano sul torrente Padola, risultano attualmente chiuse e alcuni valori sono stati ricostruiti. La fotografia di un periodo d’oro per le riserve d’acqua in provincia emerge dal Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto pubblicato ieri da Arpav.

LA PREMESSA

Si è chiuso il maggio più piovoso degli ultimi 30 anni in Veneto e per Belluno degli ultimi 40 anni, come aveva evidenziato l’analisi mensile Arpav nei giorni scorsi. Con le portate dei maggiori fiumi veneti che, in forte crescita negli ultimi giorni del mese, rimangono nettamente superiori alle medie storiche su quasi tutti i principali corsi d’acqua. La situazione viene fotografata nel rapporto sulla risorsa idrica, elaborato da Arpav. Si stima che nel quinto mese dell’anno in corso siano caduti mediamente in Veneto 274 millimetri di precipitazione. La media del trentennio è di 117 millimetri. Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono, quindi, molto superiori alla media (+134%) e sono stimabili in circa 5.041 milioni di metricubi di acqua. Dal 1994, insomma, è stato il maggio più piovoso, seguito da quelli del 2019 (237 mm) e del 2013 (235 mm). Tra le massime precipitazioni del periodo figurano i dati registrati dalla stazione bellunese di Valpore Monte Grappa (Seren del Grappa), dove è stato segnato il record assoluto con 2.925 millimetri.

LE TEMPERATURE

Nelle Dolomiti, il mese di maggio è stato umido e con una temperatura nella norma. Dal 1991 ad oggi più freschi del mese appena concluso sono stati, nell’ordine (dal più fresco al più mite): 2019, 2021, 2013, 2014, 2016, 2004, 2010 e 1991. Alla stazione di Cima Pradazzo, l’umidità relativa media del mese è stata la maggiore dal 1991 (89%) e i giorni di sole sono stati pochi. Oltre i 2.500 metri sono state dodici le giornate in cui è stata misurata neve fresca, con un apporto complessivo di oltre 120 centimetri. La sommatoria finale di neve nuova stagionale nelle Dolomiti è stata superiore alla media in tutte le stazioni. La stagione è stata caratterizzata da frequenti periodi caldi, che hanno determinato la fusione della neve a bassa quota con la scomparsa del manto nevoso.

I SERBATOI

Nei principali serbatoi del Piave i volumi invasati risultano nel complesso in forte rialzo nella prima metà di maggio, stazionari nella seconda, con un trend in aumento negli ultimi giorni. Il volume totale al 31 maggio è pari al 89% di riempimento, valore sopra la media del periodo (+3%). Al 31 maggio il lago di Pieve risulta riempito al 100%, con un valore poco sopra la media (+10%). Quello di Santa Croce all’83%, nella media (+3%), e quello del Mis all’87%, sempre nella media (-6%).

I CORSI D’ACQUA

A maggio sulle sezioni montane del Piave a regime naturale si osservano portate assai variabili e sostenute in risposta agli eventi e in generale crescita. I dati strumentali delle stazioni idrometriche, integrati con le più recenti misure di portata in alveo, mostrano valori medi prossimi ai massimi storici del periodo. Per il 31 maggio, le portate registrate presso le stazioni di Cancia sul Boite e di Ponte della Lasta sul Piave sono al massimo storico rispetto alla media dello stesso giorno. La portata media mensile è compresa tra il +38% del Boite e il +108% del Piave. Sul bacino prealpino del torrente Sonna a Feltre i deflussi sono assai variabili e in generale aumento, con picchi decisamente sostenuti, e valori superiori al trend storico sia per il 31 maggio (+190%) sia come portata media del mese (+114%). Il volume defluito in questi otto mesi dell’anno idrologico, iniziato il primo ottobre è decisamente superiore al volume medio storico dello stesso periodo: +46% sul Boite (Cancia), +70% sull’alto Piave (Ponte della Lasta), +32% sul Sonna.

Yvonne Toscani

