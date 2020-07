L'esperienza di Patrick Bernardi al servizio di uno dei più promettenti giovani piloti italiani, Damiano De Tommaso . Da quest'anno il navigatore cesiolino ha cambiato pilota ed ha deciso di puntare su un giovane emergente: i risultati sono arrivati subito.



LA MISCELA

Questo mix di esperienza e talento non poteva che portare a risultati brillanti. Nel rally del Casentino, prima gara della stagione che ha acceso i motori un po' in ritardo, a causa del lockdown, De Tommaso e Bernardi sono arrivati secondi assoluti, ma primi nella Irc (oltrechè primi tra gli under 25). Nato a Feltre il 19 agosto 1984 e residente a Cesiomaggiore, professione tecnico di distribuzione ma anche navigatore, Bernardi ha letto le note a piloti come Giovanni Pianca, Fabio Pessot, Cristian Pizzol, Achille Selvestrel Brik, Patrik Benvenuti, Luca Garaboni, Massimo Fiabane, Ales Menegol, Luciano Mezzani, Claudio Davide, Luigi Battistel, Matteo Da Ros, Carlo Colferai, Cristian Marchioro, Paolo Menegatti, Daniel Mores, Marco Signor e Corrado Pinzano. Quest'anno, per tre gare, affiancherà Damiano De Tommaso a bordo della nuova Skoda Fabia R5 del team Dp Autosport. L'esordio al fianco di De Tommaso al rally del Casentino è stato memorabile.



«E pensare racconta lo stesso Bernardi che non ci eravamo mai visti o incontrati prima del giorno stesso in cui abbiamo corso. Per fortuna le cose sono andate subito benissimo. È stata una soddisfazione immensa. Nelle prossime settimane proveremo a ripeterci, prima al rally di Bassano e poi in quello dell'Appennino reggiano. Mi aveva chiesto anche di affiancarlo questa settimana a Roma, ma per motivi di lavoro ho dovuto dirgli di no. Damiano è un vero talento, non a caso l'Aci sta spingendo molto su di lui». Nelle vene di Bernardi la passione per il rally scorre fin da piccolissimo. Ed è, a tutti gli effetti, una passione di famiglia. «I miei genitori, grandi appassionati di rally erano anche commissari di percorso. Mi portavano con loro ovunque trasmettendomi la passione per questo sport. Negli anni ho sempre cercato di migliorare e di affrontare in maniera professionale questa mia passione. Correndo a questi livelli, non è una cosa che puoi fare tanto per fare».



IL DEBUTTO

Il debutto ufficiale di Bernardi da navigatore risale al 2004: all'epoca corse al fianco dell'amico Ales Menegol al rally Monte Avena a bordo di una Peugeot 106 N2. «Ho trascorso continua il feltrino metà della mia vita come navigatore. Ci vogliono costanza, passione e determinazione. Non siamo in tanti, bellunesi, a farlo. Mi viene in mente il feltrino Rudy Pollet, che ora si è trasferito a Vittorio Veneto. E ci sono un po' di giovani che provano ad emergere. Speriamo che possano farcela. Quanto a me, devo ringraziare le persone che mi sono state vicino, in particolare la mia famiglia». Il mondo delle quattro ruote, purtroppo, in provincia di Belluno si scontra con più di qualche difficoltà «In questo momento conclude Bernardi non vedo, purtroppo, piloti bellunesi in grado di spiccare nelle maggiori prove nazionali. Il problema è che in provincia di Belluno, più che da altre parti, non ci sono i soldi per alimentare questo sport. Invece, a mio parere, si potrebbe e si dovrebbe fare di più. A partire dalle amministrazioni comunali, perché sarebbe nell'interesse di tutti favorire questo genere di eventi, gioverebbe al turismo e all'economia bellunese». © RIPRODUZIONE RISERVATA