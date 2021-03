Riapre il supermercato in piazza. «Ci perdiamo 100mila euro all'anno, ​ma vogliamo dare un servizio»

COMMERCIO BELLUNO Chiuso all’insaputa del Comune ancora nello scorso mese di ottobre, riaprirà questo mese il supermercato A&O, nella centralissima piazza dei Martiri. A confermarlo è Marcello Cestaro, titolare del gruppo Unicom, che fissa anche una data per il nuovo inizio: « Le porte del supermercato si riapriranno a partire da giovedì 25 marzo » . Ma l’imprenditore non si risparmia una battuta: « In quel punto vendita ci rimetteremo 100mila euro all’anno » . IL CORAGGIO Ma l’obiettivo è quello di non far venire meno un servizio e l’imprenditore spiega: « Abbiamo fatto dei lavori importanti e di un certo profilo, perché il negozio si trova in piazza. Ma il numero di clienti e il giro d’affari che realizzeremo lì non sarà sufficiente nemmeno per pagare i dipendenti. Lo sapevamo e lo sappiamo che le cose stanno così. Però tutti hanno spinto perché riaprissimo. E noi lo faremo consapevoli di cosa ciò comporti. Ma il numero di abitanti della zona del centro ed il numero di clienti non ci permetterà di fare grandi numeri. Ecco: abbiamo aperto perché volevamo farlo, anche per garantire un servizio alla città. Anche di tipo sociale » . LE PRESSIONI Anche il sindaco Jacopo Massaro aveva scritto a Cestaro: « Mi sono rivolto direttamente al cavalier Cestaro – disse Massaro al momento della chiusura - quindi al gruppo Unicomm e gli ho scritto chiedendo informazioni, domandando se ci sono le possibilità per trovare soluzioni alternative » . Ad ottobre il primo cittadino aveva anche dichiarato che la presenza di un supermercato in centro era tema molto caro all’amministrazione, sia per i servizi che vengono svolti, sia per i posti di lavoro. Fra coloro che si erano mossi per chiedere la riapertura del supermercato, anche il consigliere comunale di minoranza Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno - Fratelli d’Italia) , anche lui a veva scritto a Unicom . « Sono contento da consigliere comunale, da cittadino e da cliente - ha detto ieri alla notizia della riapertura - . Posso immaginare che le mie sollecitazioni abbiano portato ad un’accelerazione. Quello che è importante è che fra pochi giorni si riaprirà. Una buona notizia soprattutto ora che siamo tornati in zona arancione. Lo aspettavamo da tempo. È un servizio importante per tutte le fasce d’età. E sono felice anche per i dipendenti che tornano a lavorare qui » . I LAVORI L ’apertura era stata programmata per il mese di gennaio. Ma alcuni ritardi « inevitabili quando si lavora e si dipende da forniture e servizi altrui » , spiega lo stesso Cestaro, hanno fatto posticipare il giorno della nuova inaugurazione. In questi giorni, ieri soprattutto, davanti al supermercato si è susseguito il via vai di mezzi che hanno scaricato scaffalature, banconi e altro che ora verrà ricollocato all’interno del centralissimo punto vendita. E sarà una sorpresa che farà piacere ai clienti , perché come detto l’arredamento è stato pensato e adeguato alla collocazione del negozio. Con la riapertura del negozio torneranno in servizio anche i 13 dipendenti, alcuni assunti a tempo pieno altri in part-time che già prima vi lavoravano e che in questi mesi sono stati “riassorbiti” e ricollocati in altri punti vendita che fanno capo allo stesso gruppo Unicom in via Vittorio Veneto e a Ponte nelle Alpi. « Il nome del negozio che riaprirà in piazza sarà sempre A&O, perché così si chiamano i punti vendita più piccoli », spiega l’imprenditore . Un lavoro non facile né veloce, comunque quello dell’allestimento dell’A&O in piazza: « Anche se è piccolo è pur sempre su due piani – conclude Cestaro – e quindi il lavoro non manca » . Giovanni Santin © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 08:01

