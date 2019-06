Scampagnata sul Piave: due sorelle si tuffano e rischiano di annegare

di Laura Bon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PEDEROBBA - Rischiano di annegare nel Piave. Salvate dai carabinieri. La scampagnata sul Piave, in una spiaggetta vicina alla Cementi Rossi di Pederobba, programmata da una famiglia di Cavaso del Tomba, ha rischiato di trasformarsi, martedì, in tragedia. E, se così non è stato, lo si deve solamente ai carabinieri di Pederobba che, intervenuti prontamente, hanno dato vita a una catena umana, salvando tre persone in pericolo. Erano circa le 18 di martedì quando due sorelle di Cavaso, una di 20 e una di 16 anni,...