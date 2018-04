Piave, la squadra che non perde mai: «Ci ispiriamo a Nelson Mandela»

di Alessandro De Bon

Senza un paese, con «ildella provincia e ladella provincia per arrivarci» ammette chi ci abita. Ma la squadra, il Piave, resiste.campo di Borgo Piave, dedicato allo storico presidente Ezio Da Rold, ma da qualcuno - non si sa chi - ribattezzato il Monumental. Il Piave è proprio lì, dove ci si aspetterebbe di trovare patate e invece cresce rigogliosa la passione. Sono 86 i tesserati e 105 i devoti. Il presidente e il suo vice hanno 60 anni in due: entrambi classe '88,hanno preso in mano la società dando vita a un gruppo dirigente per tre quarti sotto i 40 anni. Su Facebook è un pullulare di iniziative, immagini, foto. Il motto? Quello di"Io non perdo mai. O vinco o imparo"...