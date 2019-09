Pescatore attaccato da un cane libero sul greto del Piave: morsi alla gamba

di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Poteva andare molto peggio., coordinatore delle guardie del Bacino di pesca numero 8, sabato se l'è vista brutta.lungo ile, l'uomo è rimasto illeso solo grazie ai lunghi stivali di gomma da pescatore che indossava. L'animale ha morsicato a più riprese la calzatura, ha affondato i denti nella gomma riuscendo a penetrare fino ai pantaloni e ha strattonato l'indumento rompendolo ma senza ferire la gamba. Poco importa che l'incidente si sia concluso senza sangue, oggi Fontanive ha tutta l'intenzione di andare dalla polizia provinciale per la denuncia. «Ho chiesto alla proprietaria del cane tutte le generalità spiega il malcapitato, è ora di finirla con questi incidenti, il mio è stato il quinto caso di pescatore attaccato lungo il Piave dall'inizio di questa stagione di pesca. Nessuno si è fatto seriamente male, ma non va bene lasciare gli animali liberi soprattutto se non sono abituati alla presenza di persone che non sconosciute».