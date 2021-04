Giuliano, 53 anni, svanito nel nulla da 8 giorni, ricerche ovunque. «Aiutateci a trovarlo»

BELLUNO - La Prefettura ha attivato il protocollo persone scomparse e diramato la richiesta di aiuto per la scomparsa di Giuliano D’Incà, 53 anni residente a Belluno, che non dà più notizie dal 25 marzo scorso. Ma solo nelle ultime ore è stato accertato che mancava da casa ed è oggi, 2 aprile, che è stata presentata denuncia di scomparsa. Nella nota della prefettura si legge: «Potrebbe essersi allontanato a piedi o con la sua mountain bike di colore blu/bianco. Il sig. D’Incà soffre di problemi di carattere psichiatrico ed è pertanto persona particolarmente fragile. Non si hanno dettagli sul vestiario o altre circostanze attinenti l’allontanamento che è comunque avvenuto nel territorio del Comune di Belluno. Chiunque abbia informazioni è pregato di mettersi in contatto con la Questura di Belluno al n. 0437 945511 o attraverso il numero di emergenza 113».