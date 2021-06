AGORDO - Sono 150 i dipendenti di Luxottica che hanno colto l’opportunità – offerta dallo Stato - di andare in pensione due anni prima del termine naturale, persone di età compresa tra i 57 e i 63 anni che, secondo la previsione, non sottoscriveranno più in numero massiccio l’adesione alla Cassa Solidarietà Aziendale Lavoratori di Luxottica.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati