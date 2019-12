Agivano in chiese e negozi: cacciati 5 pendolari del furto

Arrivano in provincia per rubare: non potranno più tornarci. Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura, diretti da Marco Dell’Arte, hanno disposto cinque fogli di via per altrettante persone indesiderate in vari comuni bellunesi. I provvedimenti sono stati firmati dal questore Lilia Fredella, in questi giorni, e i cinque ladri non potranno più tornare.

NEI NEGOZI

Erano arrivati a Belluno per fare shopping senza pagare e nel giro di pochi minuti avevano racimolato merce per 400 euro, dopo un raid nei negozi della città. Nessuno, fino a quel momento, si era accorto di nulla e se la Volante della polizia non li avesse fermati, dopo l’allarme dell’Emisfero, sarebbero tornati a casa con il bottino. E invece non solo i due cittadini moldavi, che risiedono in Cadore, sono stati denunciati, ma ora è scattato anche il figlio di via obbligatorio nei loro confronti con divieto di ritorno per un anno nel comune di Belluno. Si tratta di C.R., 20 anni e V.I., 27 anni. «Il provvedimento della polizia - spiegano dalla Questura - nasce da un’indagine in cui i due venivano individuati quali responsabili per aver asportato capi di abbigliamento e prodotti elettronici per un valore di 400 euro dagli esercizi commerciali dei centri Emisfero, Mega e Oviesse di Belluno».

NELLE CHIESE

Erano andati a rubare in chiesa: nel santuario delle Grazie a Rocca Pietore, per l’esattezza, dove erano stati fermati dai carabinieri mentre tentavano di svaligiare le cassette delle offerte. Ora la polizia ha emesso nei loro confronti due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per un anno a Rocca Pietore e a Cortina. Indesiderati C.D., 19enne, residente nel Vicentino e P.L., 21enne residente nel Veneziano, entrambi cittadini italiani. Il tentativo di furto risale a mercoledì 23 ottobre quando i due erano già penetrati all’interno della chiesa del santuario “Delle Grazie”, in comune di Rocca Pietore, ma vennero sorpresi dai carabinieri.

IN HOTEL

Foglio di via anche per S.M., 21enne residente nella provincia di Lodi, l’unica identificata nell’assalto a una struttura ricettiva del Comune di Santo Stefano. Il complice, che era con lei, è rimasto ignoto. Lei comunque non potrà tornare a Santo Stefano per due anni. Qualora lo facesse potrebbe anche essere arrestata e in ogni caso subirebbe un nuovo processo. © RIPRODUZIONE RISERVATA