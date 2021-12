Pedopornografia online, radiologo vicentino ai domiciliari: l'Ulss Dolomiti lo sospende

FELTRE/BELLUNO - Oltre 2mila filmati pedopornografici sarebbero stati scoperti nel computer di un operatorie sanitario che lavora come tecnico radiologo all’ospedale di Feltre. Alvise Fontana, 30enne di Bassano del Grappa (Vicenza), avrebbe archiviato il materiale dopo averlo scaricato da un cloud tramite un file che era poi stato condiviso attraverso la piattaforma Telegram. La segnalazione alla polizia postale – come riporta “Il giornale di Vicenza” – è arrivata dalla Procura di Napoli.

Dopo il blitz nella sua abitazione di Bassano, sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il giudice ha convalidato l’arresto e concesso i domiciliari, ma nel frattempo Fontana è stato sospeso dall’Ulss Dolomiti. L’indagine parte a Napoli dove gli investigatori trovano le prime tracce dei filmati incriminati salvate attraverso Mega. Si tratta di un cloud web che consente di archiviare informazioni (anche criptate) e che è accessibile solo attraverso applicazioni o browser web specifici. Un’altra funzione di Mega è la possibilità di trasmettere i contenuti con la garanzia della crittografia “end to end”: i dati caricati vengono registrati sul dispositivo prima di essere inviati e vengono decifrati solo dopo aver raggiunto il dispositivo di destinazione. Tra gli utenti che utilizzavano questo cloud, facendo poi circolare le immagini e i video sessuali con minorenni attraverso le chat Telegram, ci sarebbe stato anche il tecnico bassanese. La Procura è riuscita a risalire a lui tramite gli indirizzi Ip delle persone che avevano scaricato quel materiale. Quando la segnalazione ha raggiunto la polizia postale di Vicenza, è scattata la perquisizione della casa del Fontana. Il tecnico sanitario aveva attivato delle password di sicurezza che però sono servite a poco. All’interno del computer e di altri dispositivi gli agenti di polizia guidati dall’ispettore superiore Corrado Piccione hanno trovato migliaia di file illegali. Le indagini continuano. Gli inquirenti cercheranno di capire se il tecnico dell’Ulss Dolomiti abbia condiviso quel materiale con altre persone. In tal caso, ma servirà una consulenza informatica per accertarlo, si configurerebbe un altro reato (il 600 ter del Codice Penale, ossia diffusione di materiale pedopornografico). L’Ulss Dolomiti, venuta a conoscenza dell’accaduto, ha sospeso il tecnico: «Il dipendente – si legge nella delibera pubblicata dall’azienda sanitaria – che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo di libertà». Davide Piol