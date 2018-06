Adescava i minori sui social: «E' pedofilo condannatelo a 8 anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Il pedofilo delle disco, che adescava anche su Facebook rischia 8 anni e 8 mesi. È la richiesta pronunciata ieri, nel processo che si è tenuto a Venezia dal pm Raffaele Incardona. L’imputato, B.M., 25enne straniero residente in Valbelluna, è chiamato a rispondere di 13 capi di imputazione per violenze sessuali consumate o tentate a danni di minorenni, per sostituzione di persona, violenza privata e per detenzione di materiale pedo-pornografico (reato di competenza della Procura distrettuale). Il difensore...