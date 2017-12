Dal cellulare del pedofilo la lista delle vittime. E i genitori non sanno

di Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - L'indagine sul pedofilo della Valbelluna , finito in cella a Baldenich per aver violentato un 14enne , è in una fase delicatissima: idi alcuni, vittime tra i 12 e i 13 anni. Saranno avvisati dalla Procura, che sta procedendo dopo quanto emerso dai cellulari e computer dell'indagato, sequestrati lunedì al momento dell'arresto.I carabinieri della Compagnia di Feltre, diretti dal capitano Angelo La Chimia, hanno posto sotto sequestro, oltre ai cellulari e computer trovati a casa del trentenne bellunese, anche due pistole scacciacani. Armi giocattolo in libera vendita che l'indagato avrebbe usato per minacciare il ragazzino e ottenere due rapporti orali. Questo è quanto ricostruito dalla vittima. Per la difesa erano solo giocattoli, tanto che li avrebbe esibiti agli amici, sparando anche qualche colpo...