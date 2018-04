Medici "in affitto" a Trento: pediatri feltrini vanno a Cles

di Eleonora Scarton

FELTRE - Ifeltrini vanno in. Il Santa Maria del Prato di Feltre presterà i propri pediatri all'(Trento). Sottoscritta nei giorni scorsi la convenzione fra la direzione dell'Usl 1 Dolomiti e l'azienda provinciale tridentina che entrerà in vigore a partire dal primo maggio validità un anno. Nonostante quindi le sbandierate situazioni di criticità nel reperire medici vocati alla cura dei più piccoli l'azienda ospedaliera ha deciso quindi di sottoscrivere la convenzione mandando i medici in Trentino Alto Adige.Le due direzioni hanno sottoscritto in questi giorni una convenzione la quale prevede che i medici del reparto di pediatria del Santa Maria del Prato prestino la propria consulenza specialistica a Cles. Una disponibilità richiesta dall'Apss trentino e che la direzione bellunese ha deciso di raccogliere. L'attività sarà garantita mediante un massimo di tre accessi mensili di dodici ore ciascuno. Si tratta inoltre di ore extra, quindi ore aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro. Per l'attività di consulenza la Provincia di Trento corrisponderà un compenso orario di 70 euro più il rimborso spese di viaggio. La convenzione partirà dal 1 maggio e sarà valida fino al 30 aprile 2019...