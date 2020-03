Terremoto e paura, altre scosse tra Pedavena e Sovramonte

Nuova scossa di terremoto questo pomeriggio, 6 marzo, alle 14.18 minuti orario italiano. Il magnitudo è stato stimato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in 1.7 della scala Richter con coordinate geografiche 46.07, 11.86 ad una profondità di 3 km, nel territorio comunale di Pedavena. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ieri sera, giovedì, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 1.3 nella zona di Sovramonte alle ore 20.46 ad una profondità di 9 chilometri. Nella giornata di giovedì salgono quindi a quattro, le scosse tra Sovramonte e Pedavena.

La scossa più intensa, nella giornata di giovedì, ha avuto il suo epicentro a Sovramonte, a 9 km di profondità, come emerge dal sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che inserisce le scosse in tempo reale. Erano le 6.57 di ieri mattina quando una scossa di magnitudo 2.8 ha svegliato gli abitanti di Sovramonte. Doppia scossa nel vicino comune di Pedavena che invece è inserito in zona sismica e quindi sa che eventi di questo tipo possono accadere. Si tratta di due scosse, di magnitudo 1.7 e 2, avvenute rispettivamente alle 8.26 con epicentro a 8 km di profondità e alle 7.07 con epicentro a 10 chilometri di profondità di ieri.

Ultimo aggiornamento: 14:49

