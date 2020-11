Il paese piange Gilda: dopo un giorno di ricerche trovata morta in fondo a un dirupo

PEDAVENA - È stata ritrovata nel pomeriggio di oggi, 18 novembre, priva di vita Gilda Tonet, la 94enne di Pedavena di cui non si avevano notizie da martedì quando alle 9.30 era uscita di casa a Facen per fare una passeggiata. La donna è stata rinvenuta in una zona fittamente boscosa in un dirupo 20 metri sotto il piano del sentiero “Venezia Secca” dal nucleo cinofilo dei vigili del fuoco. Dopo l’accertamento della morte, la donna è stata recuperata dalle squadre SAF Speleo (Alpino Fluviali) dei vigili del fuoco e potata sul piano del sentiero. Alle ricerche iniziate ieri hanno preso parte squadre permanenti e volontari dei pompieri e personale del soccorso alpino. In tutto trentacinque soccorritori, tra i quali Soccorso alpino di Feltre, Alpago, Prealpi Trevigiane, Pedemontana del Grappa e Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina, Auronzo e Rolle con le unità cinofile - uniti ai Vigili del fuoco con altre unità cinofile, da ieri erano impegnati nelle sue ricerche, concentrati attorno a Le Fiere, verso la direzione in cui le testimonianze la davano incamminata.

