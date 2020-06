È finita con le manette ai polsi la serata di un 32enne di Pedavena. L’uomo è stato sorpreso nel cuore della notte tra giovedì e venerdì all’esterno del bar “El Travo” di Pedavena.

I carabinieri della compagnia di Feltre avevano avuto alcune segnalazioni nell’ultimo periodo e giovedì notte hanno deciso di farci un giro dopo l’orario di chiusura per verificare come stavano le cose e in particolare se fosse rispettato il distanziamento sociale. Quando le forze dell’ordine hanno iniziato a chiedere i documenti a chi si era attardato ci sono stati attimi di tensione, poi all’improvviso la tensione è diventata rabbia e il 32enne si è addirittura scagliato contro i carabinieri, spedendone uno all’ospedale. Il militare ne avrà per qualche giorno. Il giovane che probabilmente aveva alzato il gomito è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e nei prossimi giorni comparirà in tribunale per l’udienza per direttissima. Non basta perché nel corso della perquisizione personale è anche spuntato qualche grammo di sostanza stupefacente, probabilmente cocaina, che gli costerà anche una segnalazione alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

Toccherà alle forze dell’ordine valutare se ci siano altri profili di responsabilità e se il bar avesse rispettato l’orario di chiusura.

I controlli del distanziamento all’esterno dei locali sono stati intensificati negli ultimi giorni su disposizione del prefetto di Belluno Adriana Cogode che ha chiesto a tutti maggiore impegno per evitare assembramenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA