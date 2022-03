BELLUNO - Patenti scadute: per il rinnovo la visita si fa in privato, non ci sono alternative. Il servizio è infatti stato sospeso negli ambulatori dell'Ulss 1 Dolomiti, forse verrà ripreso ad aprile ma per ora non c'è una data certa e non è possibile prenotare la prestazione. Agli sportelli le persone si sentono rispondere che l'unico modo per avere il via libera al rinnovo è rivolgersi al privato. Tra questi anche Moira Fiorot, consigliera comunale di Santa Giustina, esponente di Rifondazione e cittadina da sempre impegnata nella comunità, che dice no e assicura di voler andare a fondo nella faccenda. La sua, di patente, sarebbe scaduta nel settembre del 2021 con proroga, causa pandemia, al 29 giugno di quest'anno. «Siccome il 29 giugno termina la proroga per tutte quelle patenti scadute nell'ultimo anno, ci sarà una grande richiesta spiega -, così qualche giorno fa ho deciso di andare ad informarmi per procedere con il rinnovo in tempo. Mi sono rivolta al distretto sanitario di Sedico e lì mi è stato risposto che no, per disposizione data dall'Usl non è possibile prendere appuntamento. Mi è stato detto di riprovare a chiamare ad aprile, nell'eventualità che il servizio riparta il prossimo mese».



«DANNO ENORME»

L'unico modo per riavere il documento per circolare rinnovato, al momento, è quello di rivolgersi ad un medico privato e così, infatti, le è stato consigliato al distretto. «Io non mi rivolgerò al privato, perchè ho tutto il tempo per attendere aggiunge Fiorot -, ma penso a quelle persone a cui la patente scade il primo aprile, loro saranno costrette a pagare la visita perchè il pubblico al momento non la effettua, sborsando 100 e più euro. Per me tutto questo è gravissimo: non solo sospendono un servizio, ma mettono il cittadino davanti all'unica scelta di avere la prestazione a pagamento». Fiorot, furiosa, assicura di voler andare a fondo nella faccenda tanto più che non sembra sia un problema di mancanza di medici. Gli specialisti addetti al servizio ci sarebbero, ma forse a causa del Covid le visite sono state sospese e ancora non si è pensato di riprenderle. «E' un danno enorme sia per noi cittadini che per la sanità conclude -, non è così in altre città e questo lo so per certo. I medici ci sono ma non possono visitare? Assurdo. Voglio venga spiegato il perchè, i cittadini hanno il diritto di sapere. Questa faccenda mi fa capire una volta di più come due siano i problemi della nostra provincia, la sanità e il lavoro, ma la sanità prima di tutto, è ora che questo tema entri seriamente nell'agenda dei politici».