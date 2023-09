CORTINA (BELLUNO) - Strada chiusa, ma non troppo: è stato un disastro nella prima domenica di settembre il divieto di transito lungo la regionale 48 del passo Tre Croci, il disco bianco bordato di rosso appeso alle transenne sia poco oltre Rio Gere salendo da Cortina, sia al bivio per Misurina per chi arriva da Auronzo, non ha impedito a decine di turisti furbetti di salire ugualmente in quota e di ridiscendere dal versante opposto. Un motociclista 65enne tedesco è riuscito anche ad avere un incidente: è stata chiamata l’ambulanza e l’uomo è stato trasferito al punto di primo intervento di Cortina con un codice di media gravità. Quando è stato fatto intervenire il carro attrezzi per recuperare la moto coinvolta nello schianto, l’addetto ha chiesto ai carabinieri se era possibile salire al Tre Croci senza una precisa autorizzazione. E visto che erano in zona i militari hanno controllato alcuni degli automobilisti in transito elevando anche multe ai trasgressori.

IL BLOCCO

Anche il parcheggio che si trova a fianco dell’albergo Tre Croci ieri per tutto il giorno ha ospitato decine di auto di gitanti che incuranti dei segnali hanno sfidato la sorte pur di una passeggiata nei boschi. In realtà i blocchi salendo da Cortina sono persino due: il primo è stato collocato ad Alverà con mezza corsia chiusa e l’avviso dell’apertura solo fino al ristorante Rio Gere. Qui, dopo la prima curva a monte, altre due transenne, queste a coprire entrambe le carreggiate, confermano il preavviso di pochi chilometri prima. Nei primi giorni del blocco, scattato poche ore dopo la colata detritica scesa dal pendio retrostante il condominio che si trova di fronte all’albergo, squadre della Protezione civile avevano presidiato gli accessi sia dalla parte cortinese che da quella auronzana.

Ieri però i punti era incustoditi e non è escluso che qualcuno arrivato fin lì e diretto a Cortina o a Misurina, abbia preferito scendere dall’auto, spostare la transenna, risalire in auto e ripartire incurante della possibilità che i massi in bilico a monte potessero staccarsi da un momento all’altro. Molti “furbetti”, ma moltissimi automobilisti disciplinati che hanno invertito la marcia e scelto un itinerario alternativo rinunciando al programma iniziale.

IN RIFUGIO

Se ne sono accorti al rifugio Vandelli gestito da Emilio e Sabrina Pais Bianco: «Un anno fa, la prima domenica di settembre, avevamo avuto 300 persone a pranzo -spiegano- ieri sono state una settantina». E molti, vista l’impossibilità di salire al passo in macchina e di arrivare al rifugio seguendo il sentiero 215, hanno scelto le più faticose alternative per il Laudo (Forcella Malquoira) lungo i sentieri 213, 216 e 215 o dalla Val D’Ansiei lungo il 217.