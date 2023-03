BELLUNO - Molti turisti, guardando i video pubblicati in questi giorni sui social relativi alle piste di Portavescovo, pensano probabilmente che si tratti di immagini di repertorio. Invece, su quelle piste, a oltre 2000 metri di quota, in questo fine marzo sembra davvero ancora inverno, tanto che Funivie Arabba ne conferma le aperture fino al 25 aprile prossimo, con la funivia Funifor che dal centro di Arabba conduce in cima a Portavescovo, e con tutta probabilità anche con l'apertura della seggiovia sei posti Carpazza. Confermata l'apertura fino al 25 aprile anche per il rifugio Gorza, cosicché molti turisti, anche senza sci, potranno approfittare per trascorrere una giornata al sole oppure gustando la buona cucina. Il resto degli impianti di risalita di Funivie Arabba chiuderà con lunedì 10 aprile giorno di Pasquetta, così come il famoso Sellaronda. Ma non sarà il 25 aprile l'ultimo giorno in cui poter sciare in provincia: come da tradizione sarà il Faloria, a Cortina a chiudere la stagione con l'ultima sciata nella giornata del lavoro, il primo maggio. Da tempo ha il record della stagione più lunga e si cerca ogni anno di mantenere il primato, in quanto ad attività degli impianti di risalita e delle piste.



LE DATE

Nonostante la scarsità della neve, le alte temperature e il minimo di precipitazioni la stagione dello sci che sta per chiudersi in provincia è da record e ha segnato il grande ritorno degli stranieri. E se con un balzo in avanti Dolomiti Super ski ha già annunciato la data di avvio della prossima stagione sciistica 2023-24 (i primi comprensori sciistici apriranno i battenti sabato 25 novembre 2023, quando una settimana più tardi, seguiranno gli altri, Sellaronda compresa) per ora devono ancora arrivare le chiusure che ci saranno nei prossimi giorni. Il calendario è fitto e la certezza è che per una Pasquetta sugli sci c'è solo l'imbarazzo della scelta.



IL CALO

«In questi ultimi giorni assistiamo a un normale calo di turisti - afferma da Funivie Arabba Filippo Ongaro - di qui alle prossime settimane puntiamo prevalentemente sugli sciatori delle valli di prossimità e sui lavoratori stagionali, che approfittano per iniziare a sciare in questi giorni. Sta andando in archivio una stagione molto positiva. A oggi i passaggi rispetto alla stagione precedente si attestano a un più 13 per cento».



I DATI

Sempre nella zona di Arabba, la Pordoi spa sta lavorando per la realizzazione di una nuova cabinovia sul passo, e conferma l'apertura degli impianti di risalita fino al 16 aprile. Il direttore Giampaolo Soratroi: «Anche per noi una stagione che si va concludendo con il segno positivo. L'aumento dei passaggi rispetto alla stagione precedente è stato del 14 per cento, una percentuale in linea con l'intero comprensorio Dolomiti Superski, mentre rispetto alla stagione 2019-2020 ci attestiamo su un lusinghiero più 18 per cento».



MARMOLADA

Sul versante Marmolada, condizioni climatiche e quindi neve permettendo, si potrà sciare fino all'11 aprile, e salire in quota con la funivia che parte da Malga Ciapela. «Le condizioni della neve sono ancora buone; in questi giorni le temperature si sono mantenute sotto lo zero - afferma Romina Darman . Consigliamo agli sciatori di arrivare da noi comunque già di buon mattino, dato che il nostro impianto di risalita apre già alle 8.40. C'è stato un buon afflusso di sciatori per tutta la stagione, con un significativo ritorno di stranieri, che lo scorso anno vuoi per le restrizioni, vuoi per il green pass non erano più venuti. Abbiamo registrato significative presenze dall'est Europa, nonché da luoghi ancora più lontani, come gli Stati Uniti». A inizio stagione erano emersi dei dubbi sull'apertura della funivia, a seguito della nota tragedia dello scorso luglio sul ghiacciaio della Marmolada «Infatti, specie in quel periodo - continua Darman - tutti i nostri pensieri erano concentrati sul poter aprire, più che sui numeri che avremmo potuto fare. Motivo in più per la soddisfazione di una stagione che sta terminando col segno positivo».