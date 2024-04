Pasquetta con il maltempo, nella notte ancora neve sulle Dolomiti. Record a Ra Vales sopra Cortina

BELLUNO - VICENZA - L'ondata di maltempo che sta caratterizzando le festività pasquali ha portato ulteriore neve sulle montagne del Veneto, in particolare sulle Dolomiti Settentrionali e Meridionali, nel Bellunese. Secondo i dati forniti dal bollettino di oggi, 1 aprile, dell'Arpav Regionale, questa mattina i maggiori quantitativi di neve fresca, con circa 15 centimetri si registrano a Cima Pradazzo e alle Pale di San Martino, mentre una decina di centimetri sono caduti a Ra Vales sopra Cortina (in questa località si registra il quantitativo più alto in assoluto di neve al suolo con oltre 280 centimetri), a Monte Piana di Misurina e a Passo Falzarego, dove l'accumulo complessivo è superiore al metro. Nella notte è nevicato anche nelle Prealpi Bellunesi, con alcuni centimetri di coltre bianca caduti a Val Salatis. Acqua mista a neve, ma senza accumuli a terra, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) e nelle montagne del Veronese.