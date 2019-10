Nozze pronte, ma arrivano tre gemellini e per Marika e Giovanni saltano tutti i piani

di Mauro Favaro

FELTRE (BELLUNO) - Avevano deciso di sposarsi il 14 settembre. I preparativi erano già avanzati. E poi è arrivata la sorpresa. Anzi, tre sorprese., lei 28enne dipendente di una gelateria e lui 34enne titolare di una pizzeria da asporto, entrambi di, hanno scoperto di attendere tre bambini. Una gioia cercata e attesa. Ma certo non avevano previsto queste dimensioni. Così si sono concentrati sulle nuove vite e il matrimonio è slittato a settembre dell'anno prossimo. Ieri è arrivato il grande giorno. Marika ha dato alla luce i tre gemelli, eterozigoti, nell'ospedale di Treviso. Una femminuccia e due maschietti. Il cesareo è stato eseguito in mattinata. La prima a venire al mondo, alle 11.19, è stata Emma, la più piccola, con il suo peso che supera di poco il chilo e mezzo. Due minuti dopo, alle 11.21, è stato il turno di Gabriele, che pesa quasi 1,9 chili. Infine, alle 11.24, è nato Riccardo, il più grande dall'alto dei suoi 1,9 chili. I neonati ora si trovano in incubatrice. Hanno bisogno di essere