Parcheggio a Cortina, abbonamento di 180 euro per 5 mesi: stesso prezzo ma ci sono meno posti

di Marco Dibona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTINA (BELLUNO) - Stesso prezzo, per un servizio minore. I lavoratori diche sottoscrivono l'perl'autolamentano che dal 1 dicembre sono drasticamentee, tanto da non trovare posto.La sorpresa l'hanno avuta ieri, andando al lavoro per la prima volta, con la nuova disposizione, introdotta con la riattivazione dei parcometri, perché il 1 dicembre cadeva di domenica. Questa forma di pagamento è valida adesso soltanto per i piazzali della ex stazione ferroviaria e per l'area di sosta di via dei Campi, nella zona di Revis, fra le scuole, il tennis Apollonio e il cimitero.Il costo è didella stagione invernale, dal 1 dicembre al 30 aprile.