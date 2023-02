ALPAGO - Agevolazioni per i residenti. Per parcheggiare in riva al lago di Santa Croce, ai cittadini del Comune di Alpago sarà sufficiente munirsi di una tessera del costo di 20 euro e poter lasciare la macchina in uno degli stalli a pagamento: sempre, per quante ore vorranno, in qualsiasi periodo dell'anno e in ogni zona del Comune. Sempre che si trovi posto.

«L'amministrazione comunale dell'Alpago spiega l'assessore al Turismo, Riccardo Sitran - ha deciso di innalzare le tariffe per poi poter contestualmente essere in grado di garantire migliori e maggiori servizi». Spiega l'assessore: «Per l'area adiacente al lago siamo in trattativa con una società per la gestione dei parcometri. Nel contempo abbiamo già aggiornato le tariffe con un aumento pari a 50 centesimi la prima ora e di un 1 euro le ore successive». Quindi per il park più vicino alla spiaggia di Farra di passa da 2 a 2.50 euro la prima ora e da 1 a 2 per le successive. Ma c'è anche i giornaliero di 12 euro.



COSTI MODULATI

I cambiamenti introdotti seguono anche un altro criterio: la distinzione interessa quelli più adiacenti alla spiaggia il cui costo è per evidenti motivi più alto, e quelli più lontani, con un costo più contenuto. Ma naturalmente questo è solo uno degli aspetti cui il Comune di Alpago sta lavorando. I maggiori introiti dipendenti alla crescita dei prezzi, si diceva, dovranno servire per migliorare i servizi offerti ai turisti e ai residenti che vanno al lago. A partire dall'area fitness che verrà realizzata all'aperto; uno spazio il cui obiettivo è quello di legare e collegare sport e turismo. In questa zona i turisti del lago troveranno una palestra, attrezzature dedicate ad esercizi appositi ed anche dei codici qr code con cui, tramite telefonino, sarà possibile scaricare degli esercizi che ognuno potrà svolgere liberamente.



ATTIVITÀ PER TUTTE LE ETÀ

E per essere il più inclusivi possibili, fra le possibilità che verranno proposte non vi saranno solo esercizi per i più giovani ed atletici, ma anche per i meno sportivi e financo per gli anziani. Sempre nell'ottica del miglioramento dei servizi, prima dell'avvio della stagione estiva sarà aumentato anche il numero dei servizi garantiti attraverso i bagni e le docce. Lo stesso accadrà anche nell'area di Poiatte, un'altra zona, oltre a quella a cui si ha accesso dal centro di Farra, a sua volta molto frequentata dai turisti e quindi particolarmente gettonata ed affollata.



CHIOSCHI ED EVENTI

L'amministrazione comunale ha già pensato anche al servizio di ristoro ed in questo senso è stato rinnovato il contratto con i gestori dei chioschi in riva al lago la cui responsabilità è affidata a persone locali. Con essi, fra l'altro, è stata concordata la realizzazione di un programma di eventi estivi capace di coinvolgere e conquistare diverse fasce d'età. Occhio di riguardo anche nei confronti della Pro Loco: «Stiamo realizzando una sede, finora mancante, per l'associazione aggiunge Sitran che sorgerà vicino all'Ufficio Turistico. Quest'ultimo, inoltre, sarà sempre aperto». Ma non è finita. Il Comune di Alpago sta pensando a come poter potenziare ulteriormente un servizio che è decisivo per supportare i turisti e fare da volano al turismo.



TRE NUOVI INFO-POINT

La prima linea operativa è quella di aprire tre info-point in ciascuna delle tre frazioni di Pieve, Puos e Bastia: «In questo caso spiega l'assessore Sitran ci appoggeremo ad altrettanti negozi presenti nei tre paesi dove, in una parte dell'esercizio, troverà spazio un angolo dedicato ad informazioni e supporto per i turisti. I locali sono già stati individuati, ora formeremo delle persone che siano poi in grado di fornire un servizio corretto e utile». Contemporaneamente il Comune di Alpago sta lavorando con Chies e Tambre per dare vita anche in questi territori a due analoghi punti informativi. Le ultime azioni programmate dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Peterle sono l'ammodernamento dell'impianto elettrico del rifugio Dolada che è di proprietà del Comune e che richiama un grande numero di turisti, e la definizione del bando di gara, ormai prossimo all'uscita, per la gestione della baia delle Sirene a Santa Croce del Lago.