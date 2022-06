Il parapendio si chiude e riesce a fare un "atterraggio" di emergenza: salvo, ma ferito

SOVRAMONTE - Il parapendia di chiude e precipitata. Verso le 16, di oggi domenica 12 giugno, il Soccorso alpino di Feltre è intervenuto a Sovramonte, nel Vallone d'Aune, sopra l'abitato, per un pilota di parapendio che, chiusasi all'improvviso la vela era riuscito ad arrivare a terra, ma si era fatto male alla schiena. Arrivati sul posto, malgrado le difficoltà dovute all'impossobilità di comunicare via cellulare e via radio per assenza di copertura, i soccorritori hanno prestato prima assistenza a N.F., 41 anni, di Mussolente (Vicenza) , poi affidato alle cure dall'equipe medica dell'elicottero di Treviso emergenza, che lo ha imbarcato e trasportato all'ospedale di Treviso.