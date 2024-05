FELTRE - Partiti dal monte Avena in parapendio, 3 feltrini sono riusciti, dopo 7 ore di volo, a raggiungere la Slovenia. «Non si tratta di un'impresa fuori dal comune - sottolinea Martina Centa che, assieme a Giampiero Di Brina e a Luca Scariot, faceva parte del trio - ma sicuramente di qualcosa che non succede spesso. Io prosegue l'intervistata la avevo già fatta 15 anni fa ma la voglia di riprovarci era tanta e la soddisfazione per l'esserci riusciti ancora maggiore».

L'IMPRESA

L'idea era nata solamente qualche giorno prima, perché per i 3 giovani feltrini è da sempre stato un sogno partire dal monte Avena, attraversare Veneto e Friuli e superare il confine. «Siamo decollati alle 11 - riprende Centa - e abbiamo volato per 7 ore fino all'atterraggio avvenuto dopo 155 chilometri a Tolmino. In aria abbiamo avuto il piacere di volare con un branco di grifoni nella zona di Gemona (Udine). Bello è stato condividere il volo partendo in 3, aiutandoci per poter volare al meglio e più velocemente possibile in modo da sfruttare tutte le ore della giornata. Quando siamo atterrati la soddisfazione è stata tanta per essere riusciti a completare questo volo complicato». Il giorno prima Martina aveva preso ferie perché era una giornata buona per il volo e aveva volato per 151 chilometri in 7 ore sulla pedemontana pensando al giorno dopo. L'idea di arrivare in Slovenia era partita da Luca Scariot con un messaggio inviato due giorni prima a Martina. «Ci sto», ha immediatamente risposto con entusiasmo Martina Centa.

IL SOGNO

«Per noi spiega - l'idea di partire dall'Avena e puntare ad est per passare il confine è un traguardo che ci fa sognare. Il volo libero però tiene a sottolineare l'intervistata - non è matematico. Si può pianificare, sognare, studiare ma, alla fine, molti fattori, per quanto pianificati, possono costringere a cambiare quanto deciso. Noi siamo in balia della meteorologia, siamo con gli uccelli a veleggiare, sfruttiamo le correnti ascensionali ma non tutte le giornate permettono di stare in volo per molte ore».

IN ARIA

«Siamo decollati insieme - racconta Martina -: a volte davanti io, a volte Luca o Giampiero e, in alcuni tratti, come dal monte Dolada passando nel Pordenonese sopra il Piancavallo e Aviano fino quasi a Meduno, loro erano davanti a me e io ero da sola. Le correnti ascensionale hanno costituito la nostra benzina. Come è noto, non si vedono, a volte ci permettono di salire velocemente e, altre volte, ci portano a pochi metri da terra e bisogna avere pazienza, forza e capacità per trovare il modo per risalire». «Per fortuna prosegue l'intervistata - abbiamo molti indicatori come i rapaci in questo periodo. Bellissima è stata l'esperienza del seguire le traiettorie dei grifoni che giocavano con noi. Vorrei poter trasmettere le emozioni che ci sono in 150 chilometri di paesaggio visto dall'alto con il vento in faccia. Le rocce delle cime dell'Alpago, i laghi, l'attraversamento dell'infinito Tagliamento, le cime che conducono a Kobarid e, poi, Tolmino, montagne selvagge e valli boscosi dove bisogna fare attenzione a non abbassarsi troppo perché trovare un atterraggio potrebbe diventare impossibile». «Quando volo in queste zone conclude Martina - penso spesso a chi ha combattuto, cerco, dei segni di trincee e rifugi, osservo quello che a piedi mai potrei vedere».

IL TRAGUARDO

I 3 parapendisti, una volta atterrati, verso le 18, si sono abbracciati felici come dei bambini. «Eravamo arrivati in Slovenia, disidratati e ci è venuto in mente che dovevamo tornare. Abbiamo immediatamente cercato gli orari dei treni e sfruttato amici che ci hanno dato qualche passaggio. Siamo rientrati a Feltre alle 2 di notte super convinti che ne è valsa la pena di fare un volo così: condiviso e particolarmente emozionante». Martina, tornata alla vita di tutti i giorni, a inizio giugno parteciperà al 39° Guarnieri International Trophy organizzato dal Para delta club Feltre.