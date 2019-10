Piloti in volo con i grifoni: i rapaci tra i parapendii

di Daniele Mammani

Deltaplani, parapendii e grifoni. Di sicuro anche Leonardo da Vinci sarebbe stato invidioso dei piloti che i giorni scorsi hanno potuto volare sui cieli della Vallata feltrina assieme a uno stormo di grifoni. Più di una decina di esemplari di questo grande rapace, che vanta un’apertura alare anche superiore ai 2 metri e mezzo, hanno sfruttato le correnti ascensionali vicine ai costoni del Monte Avena insegnando “come si fa” ai piloti di deltaplano e parapendio in volo sulla zona. Gli esemplari di Gyps fulvus Linnaeus si sono aggregati ai piloti in aria volando assieme a loro per poi, «grazie a una maggiore efficienza - spiega Andrea Schenal pilota del Para&Delta club Feltre e autore di alcune foto intense - ci hanno lasciati sul posto e si sono diretti verso la zona di Asiago». Uno spettacolo e un’occasione unica per chi ama il volo.L’ESPERTOHa l’aspetto tipico dell’avvoltoio e si nutre principalmente di carcasse. Una descrizione di questo rapace viene fornita dal naturalista Giuseppe Tormen del Gruppo natura bellunese: «La presenza di questi uccelli, negli ultimi anni, va aumentando nel territorio italiano e anche nel bellunese grazie ai centri di reinserimento. La settimana scorsa sul Monte Avena si è verificata una delle più grandi osservazioni del nostro territorio con 12 esemplari e lo stesso giorno ne è stata registrata un’altra nei cieli del Pizzoc in Cansiglio. Si spostano in stromi alla ricerca di animali morti come pecore oppure carcasse abbandonate dai lupi». Il grifone è stato osservato sul Dolada, sul Serva e nell’interno di Agordino e Cadore, ma molte non vengono segnalate perché chi vede questi animali non li riconosce e il grifono può essere scambiato per un’aquila.