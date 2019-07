La casa di papa Luciani aperta al pubblico per la prima volta /Quando e come fare

CANALE D'AGORDO (BELLUNO) - A Canale d'Agordo il 2 agosto per la prima volta verrà aperta al pubblico la casa natale di Papa Luciani, con la possibilità di visitarla. Il pomeriggio dedicato a Papa Giovanni Paolo I prenderà il via alle ore 16 presso la chiesa arcipretale di Canale d'Agordo: il cardinale Beniamino Stella, Postulatore della Causa di Canonizzazione, presenterà il volume tratto dagli atti del processo canonico: «Albino Luciani. Giovanni Paolo I. Biografia ex documentis» di Stefania Falasca (vice postulatrice della Causa di Canonizzazione di Albino Luciani), Davide Fiocco (collaboratore della Causa di Canonizzazione) e Mauro Velati. Si tratta della prima biografia che, condotta con metodo storico-critico, sulla base di una investigazione delle fonti archivistiche, di una ricerca bibliografica e di un panorama testimoniale, può dirsi documentariamente e contenutisticamente completa su Giovanni Paolo I.



Modererà l'incontro Antonio Preziosi, corrispondente Rai da Bruxelles e direttore di Rai Parlamento. Alle ore 17 è programmata la visita guidata alla casa natale di Papa Luciani; alle ore 18, presso la chiesa arcipretale di Canale d'Agordo, la riflessione in memoria di Luciani proseguirà alla presenza del cardinale Beniamino Stella, Stefania Falasca e Davide Fiocco, con una tavola rotonda moderata da Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani, in occasione della pubblicazione del libro di Antonio Preziosi «Giovanni Paolo I. Indimenticabile» (Rai Libri - Cantagalli Edizioni).

