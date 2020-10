Papa Luciani, l'associazione Amicizia Italia-Francia si aspetta la beatificazione nel 2021

Città del Vaticano - Si stringono i tempi per la beatificazione di Papa Luciani, il Papa del sorriso. Con ogni probabilità, Covid permettendo, la cerimonia potrebbe essere fatta già l'anno prossimo: l'annuncio arriva dalla associazione degli immigrati franco-italiani.

«Amitie' Italia Francia» ha sostenuto la pubblicazione della 'Biografia ex documentis' di Luciani «che e' - spiega il direttore Paolo Celi - il primo atto in vista della beatificazione di Giovanni Paolo I che potremo celebrare probabilmente il prossimo anno".

Celi ripercorre la vita di Luciani, pontefice per soli 33 giorni: «aveva molte somiglianze con Papa Francesco». Il presidente dell'associazione italo-francese racconta che dopo il terribile attentato del 2016 è stato chiamato al telefono da Papa Francesco per manifestare il suo dolore e la sua vicinanza. «E' seguita un'udienza in Vaticano per portare al Papa la gratitudine del popolo di Nizza, uomini di tutte le nazionalita' e di fedi diverse, specialmente delle famiglie delle vittime, dei feriti e delle forze di Polizia che sono intervenute coraggiosamente per tentare di limitare i danni di quella tragedia. All'udienza erano presenti infatti i rappresentanti di tutte le religioni».

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA