Era stato allontanato dalla casa in cui c’erano moglie e figli, dopo che intervennero i carabinieri per una lite in famiglia. Ma lui non si dava per vinto: non voleva stare lontano dai bambini, tanto che sarebbe arrivare a vestirsi di nero, con tanto di passamontagna, e si sarebbe appostato per diverse notti fuori da quella abitazione di Feltre. Solo per vederli. Ma alla fine il papà è finito nei guai per atti persecutori a moglie e figli.Ieri mattina il caso è approdato di fronte al gup Enrica Marson in Tribunale a Belluno. L’imputato era difeso dall’avvocato Mauro Gasperin, poi sostituito dalla collega Sonia Sommacal, e i famigliari si sono costituiti parte civile con l’avvocato Roberta Resenterra di Feltre. L’udienza si è chiusa con il rinvio a giudizio al 22 novembre, quando ci sarà il processo pubblico.