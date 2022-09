CANALE D'AGORDO - Papa Luciani Beato. Un sogno: si è dovuto attendere vent'anni per vederlo realizzato. Ed ora a Canale e non solo, si parla già di un Papa Luciani Santo: sarebbe l'ultimo passaggio della causa di Canonizzazione che è in corso e che potrebbe avere una sua naturale conclusione se si arrivasse al riconoscimento di un altro miracolo riconosciuto per intercessione di Papa Luciani.

L'ITER

Va detto che segnalazione di miracoli non si sono mai fermate, come confermano fonti della Chiesa, e che vengono tutt'ora vagliate attentamente e in maniera approfondita dai collaboratori del postulatore cardinale Beniamino Stella. L'iter però prevede che l'evento prodigioso sia avvenuto dopo il 13 ottobre 2021, la data in cui è stata confermata la guarigione miracolosa di Candela Giarda, la ragazza argentina. Con un secondo miracolo riconosciuto (viene vagliato da una commissione di 5 medici, 3 laici e 2 cristiani) Luciani sarebbe santo.

LA CERIMONIA

Ma per il momento a Canale ci si gode la festa per la recente beatificazione. E l'attesa è grande per la cerimonia in paese di domenica 11 settembre quando nel pomeriggio il Patriaca di Venezia Francesco Moraglia celebrerà una messa di ringraziamento in piazza Papa Luciani per la beatificazione di Papa Luciani. Con lui ci saranno anche i vescovi di Belluno-Feltre monsignor Renato Marangoni e Il vescovo di Vittorio Veneto monsignor Renato Pizziolo. Per altre diocesi che avrebbero voluto presenziare alla messa il vescovo Renato a dato la possibilità di poter venire a Canale organizzando dei propri pellegrinaggi così da potersi gestire. Una cosa questa molto importante in quanto Canale non può ospitare più di tanto pubblico, il piano di sicurezza prevede un massimo di duemila persone all'interno del paese per seguire la cerimonia. Già l'arrivo dei fedeli da tre diocesi sembra possono colmare questo numero e forse anche superarlo, anche perché già stanno arrivando molti accreditamenti tanto che si parla che solo di autorità varie si sfiora il numero di duecento e cinquanta presenti.

LA LOGISTICA

A tale proposito sono state già individuate varie aree per la gestione dei parcheggi. Si attende dunque una folla consistente per domenica prossima una prova questa che già Canale aveva dovuto affrontare nei giorni che precedettero la visita di papa Giovanni Paolo II, effettuata in 26 agosto del 1979 nel primo anniversario dell'elezione a papa di Albino Luciani. Ovviamente non si può certo paragonare questo evento di domenica ad una visita papale ma comunque è un appuntamento al quale moltissimi fedeli vogliono partecipare e già sono numerose le richieste per prenotarsi i posti a sedere che saranno sistemati sia in piazza Papa Luciani che in piazza Salvatore Serafini in tutto circa ottocento posti a sedere.

AL LAVORO

Uno sforzo importante per il Comune di Canale ma che sta affrontando con la massima professionalità. Tanto è vero che il sindaco Flavio Colcergnan appena rientrato dalla cerimonia in Vaticano alla quale aveva presenziato con una ristretta delegazione composta dall'assessore Marilisa Luchetta e dal direttore del museo e Fondazione Papa Luciani Loris Serafini, si è messo subito al lavoro per organizzare il tutto al fine che la cerimonia di domenica possa essere svolta nel migliore dei modi e nella massima sicurezza per le persone presenti. Tutti confidano nella speranza che domenica sia una bella giornata che aiuterebbe non poco l'organizzazione trattandosi di una cerimonia fatta all'aperto. In queste ore si sono montate le due strutture metalliche che serviranno da supporto per i due grandi maxi schermi che trasmetteranno la cerimonia religiosa al fine che i fedeli la possano seguire comodamente lo svolgimento della messa.

LE RICADUTE

La beatificazione di Luciani ha prodotto in questi ultimi tempi un grande effetto mediatico richiamando inviati di testate giornalistiche e trupe televisive. La cerimonia di beatificazione su Rainuno è stata vista da un milione e mezzo di telespettatori con il 22% di share. R anche il Musal in questi ultimi tempi ha riscontrato un aumento di visitatori imponente che si spera possa consolidarsi e crescere anche nel prossimo futuro.