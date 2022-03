BELLUNO - Paolo Bello si dimette da capogruppo del Partito democratico a Palazzo Rosso, ma rimane all’interno del partito. Il segretario dell’Unione comunale, Roberto De Moliner: «Dispiace, ripensaci». La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’assemblea di giovedì sera, i cui votanti hanno designato come candidato sindaco Giuseppe Vignato con 15 voti favorevoli e 4 contrari. Tra questi, quello di Bello , che da mesi intesse rapporti con le altre forze politiche in nome del Pd . Uno sforzo per il candidato unitario del centrosinistra che si è scontrato con la spaccatura della coalizione: è la terza volta alle amministrative.

IL COMUNICATO I eri pomeriggio il capogruppo del Pd in consiglio comunale, ha diffuso una nota. «Dopo le ultime elezioni amministrative - si legge - , il partito democratico di Belluno, raccogliendo le chiare indicazioni del corpo elettorale, ha avviato un confronto politico con le forze di maggioranza che reggono l’attuale giunta di Palazzo Rosso con l’intento di giungere ad una convergenza di tutte le forze di centrosinistra per il futuro governo della città su comuni basi politico-programmatiche. Tale confronto, non irto di difficoltà specialmente per chi, come noi, siede nei banchi dell’opposizione, è sfociato un anno fa nella costituzione di un tavolo di lavoro per una proposta unitaria da offrire ai cittadini». Nelle ultime settimane, «dopo aver concordato un programma unitario, il tavolo (che nel frattempo ha invitato a partecipare anche la erigenda lista civica del sig. Vignato), chiamato a convergere anche sulla figura del candidato sindaco, ha visto frantumarsi il sogno di questo sforzo unitario». Parole chiare, che portano con sé la pesantezza della situazione. «Le ragioni di questa rottura saranno giudicate dagli elettori – prosegue Paolo Bello - ma fatico a pensare che appartengano a logiche di bene comune. Il partito democratico, come racconta la cronaca di questi giorni, di fronte all’acuirsi delle difficoltà per una convergenza, data la indisponibilità della Lista Vignato a valutare alcuna ipotesi unitaria tranne la convergenza sul proprio candidato, ha scelto di stringere un accordo separato con quest’ultimo senza esplorare fino in fondo tutte le opzioni possibili; abdicando così a quel mandato al quale i due consiglieri comunali in particolare avevano lavorato in questi mesi» .

IL LAVORO Eppure si è lavorato tanto per correre uniti. Con Bello in comune c’è anche Erika Dal Farra, ex segretaria provinciale, che si è spesa per una formazione compatta, inutilmente. «Tale accordo – aggiunge Paolo Bello -, stretto prima di arrivare ad un voto negli organismi del partito e fuori dal tavolo non può in alcun modo avere il mio sostegno perché appare guidato da logiche che nulla hanno a che vedere con il bene comune che guida da sempre la mia azione politica». Poi la stoccata finale, rivolta alla sua compagine: «Rimango convintamente legato ai principi che ispirano il Pd fin dalla sua nascita, ma appare del tutto evidente che il partito a Belluno cammina oggi con le gambe di donne e uomini che io non posso più rappresentare».