BELLUNO - «La vita è breve, non sprecatela in inutili screzi ma dipingetela di colori vivaci! Ricordatevi di me, con Amore Paola». Poche frasi affidate ai social network per dire addio al mondo. Si è spenta a 44 anni Paola Bona, sconfitta ma non vinta da una malattia che non le ha lasciato tregua. Lavorava alla De Rigo Vision ma era conosciuta soprattutto per la sua passione e le sue capacità da artista. Ha esposto in diversi comuni della provincia e anche fuori dal territorio bellunese. Paola aveva vissuto a Tambre e nell'ultimo periodo a Sedico. L'ultima esposizione a Limana dove i suoi dipinti erano stati apprezzati da tutti. Decine i commenti a corredo del suo post per ricordarla.

«Eri una persona gentile, sarà impossibile dimenticare il tuo sorriso» uno dei tanti commenti. Moglie di Christian Roldo, lascia la mamma Ana, il papù Gianni, il fratello Devis, la nonna Guida, la suocera Carla, e i cognati Romana e Ivan. I funerali mercoledì alle 15 nella chiesa di Sedico. La famiglia ha anche previsto un bus navetta che parte alle 15,50 dalla piazza di Tambre. Il rosario è previsto per questa sera, sempre a Tambre, alle 18 e martedì a Sedico. «Non sai bene se la vita è viaggio, se è sogno, se è attesa... non sai se ha senso... contano i legami». La frase di Borges che è stata scelta per corredare l'annuncio della sua scomparsa un annuncio in cui compare la sua foto in abito bianco, sorridente. Così voleva essere ricordata da tutti.