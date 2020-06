A Cortina non ci sono casi documentati di persone affette da Covid-19. La buona notizia è stata data ieri mattina dal sindaco Gianpietro Ghedina, sulla sua pagina Facebook, con comprensibile compiacimento: «Buon risveglio Cortina! E’ il giorno che aspettavamo da tanto! Cortina d’Ampezzo è finalmente un comune Covid free. Con un po’ di emozione e con tanta gioia nel cuore posso finalmente annunciare che oggi la nostra Cortina, dopo mesi di sofferenza, tensioni e grande preoccupazione, non registra alcuna positività da Covid-19 nel proprio territorio». Il primo cittadino aveva ricordato, nelle comunicazioni al termine del consiglio comunale della scorsa settimana, che c’erano ancora due casi di positività e quattro persone in isolamento domiciliare; ben poco, nel ricordo dei 108 casi registrati, in una comunità con poco più di cinquemila abitanti. «E’ stata dura vedere soffrire il mio paese – commenta Ghedina - più dura di quanto immaginassi. Quella che si è dovuta fermare tutto ad un tratto era una Cortina nel pieno della stagione invernale, lanciata a 300 all’ora verso le Finali di Coppa del mondo di sci, con eventi, manifestazioni, successi, che erano frutto di tanto e tanto lavoro. Alberghi svuotati, ristoranti chiusi, strade e piazze deserte... e tanta, tanta paura tra la mia gente». L’angoscia dell’amministratore si è sommata, per mesi, allo sconforto dell’uomo: «Ho vagato spesso tra le vie del mio paese – racconta Ghedina – portando nel cuore un senso di impotenza ed infinita incredulità per quanto stava accadendo. Le campane del nostro campanile suonavano tre volte al giorno, a farci compagnia, a farci sentire vivi, in mezzo ad un silenzio assordante». Spiega quindi il suo impegno nella gestione della cosa pubblica: «Ogni giorno, all’aumentare dei casi di positività alla malattia, cresceva la preoccupazione per i malati e per le loro famiglie, ma cresceva anche l’impegno per aiutare quanti si erano trovati soli e in difficoltà economiche. Nessuno della mia squadra si è tirato indietro e sono fiero di come ognuno ha affrontato l’emergenza. Questa è la vittoria di tutti». Il primo cittadino ampezzano conclude con una riflessione: «Ne usciamo più forti, provati, con una maggiore consapevolezza delle cose più importanti della nostra vita... forse sì. Abbiamo saputo essere una comunità forte e coesa e il mio augurio è che la nostra Cortina continui a rimanere così unita, per affrontare le grandi sfide di domani. Grazie a chi è stato in prima linea e anche a tutti coloro i quali c’erano, in silenzio, ma su cui si sapeva di poter contare. Grazie, grazie a tutti i miei concittadini. La nostra Cortina ne esce più forte e più capace, senza dubbio consapevole che ci aspettano ancora mesi duri e che la situazione economica non sarà facile, ma noi ce la mettiamo tutta, perché la corsa riprenda dove si era interrotta e perché torni a splendere come merita» © RIPRODUZIONE RISERVATA