BELLUNO - La stagione è appena finita, ma in casa Da Rold Logistics si guarda subito al futuro. La salvezza conquistata all'ultimo respiro ha tenuto a galla un intero progetto tecnico e sportivo, permettendo alla società del presidente Sandro Da Rold di programmare con rinnovato ottimismo e con la passione di sempre. Come anticipato dallo stesso patron nel post partita di domenica, stavolta ci sarà molto più tempo per pianificare con accuratezza la prossima stagione, iniziando già in queste settimane.

LA PRIMA COSA

Il primo elemento da spuntare sulla lista è la scelta del nuovo allenatore che diventerà figura centrale nel corso futuro della Drl. Come annunciato al momento del suo arrivo, Gigi Schiavon saluta dopo le due settimane da traghettatore e verrà sostituito il prima possibile: «Ringraziamo moltissimo Gigi, ha confermato professionalità e qualità dimostrate in tutto l'arco della sua carriera spiega il direttore generale Franco Da Re ma non possiamo costruire il nostro futuro su di lui. Cerchiamo un profilo di prospettiva da porre alla guida del progetto: ancora non abbiamo un nome specifico, ma da mercoledì ci siederemo insieme alla società per cominciare a fare delle scelte». La nuova Pallavolo Belluno dunque nasce già a partire da domani. L'incertezza che aveva avvolto l'ambiente negli ultimi mesi aveva fermato sul nascere ogni pensiero futuro, ma ora, a obiettivo raggiunto, si può cominciare a pianificare. Resa ufficiale la scelta del nuovo allenatore, società e dirigenza discuteranno con la guida tecnica le successive mosse di mercato, la cui linea guida pare però già ben delineata: «Come hanno messo in mostra gli ultimi incontri abbiamo bisogno di una maggior potenza offensiva è l'analisi di Da Re -. I numeri impietosi del nostro attacco sono il primo punto dove intervenire».

CHI VIENE E CHI VA

L'assenza forzata di Candeago ha purtroppo messo in risalto l'inadeguatezza dell'opposto Danilo De Santis, non sempre costante e incapace di caricarsi sulle spalle la squadra nei momenti in cui più ce ne sarebbe stato bisogno. Scivolato nel finale alle spalle di Gionchetti nelle rotazioni, una sua conferma pare molto difficile a questo punto: Belluno è alla ricerca di un opposto che possa garantire spesso e volentieri 20 punti.

DA CONFERMARE

Maccabruni al palleggio è un discorso aperto, mentre il reparto centrali ha convinto: «Puntiamo a confermarli in toto ha affermato Da Re anche perché non c'è l'intenzione di stravolgere la squadra. Interverremo con 3-4 innesti mirati». Se verrà seguita una linea verde o se invece si punterà su giocatori con esperienza di serie A3 si saprà solo dopo la scelta dell'allenatore, anche perché sarà difficile intavolare trattative durante i playoff. Tra i migliori elementi della stagione otterrà la conferma sicuramente il libero Gonzalo Martinez, mentre è probabile che la società si muova per trattenere anche Ostuzzi: chiamato in causa con buoni risultati per sostituire Candeago, potrebbe tornare utile come primo cambio di qualità.

IL GIOIELLO

Uno dei gioielli che il Drl spera di trattenere è sicuramente Matteo Mozzato, classe 2002 autore di una splendida stagione e con molti occhi interessati già puntati addosso. Il centrale si è ambientato benissimo a Belluno, città vicina a casa e in cui si è inserito alla grande, e gradirebbe restare ancora un anno (sempre che sirene di alte categorie non lo spingano lontano). Sicuramente la società ha intenzione di provare a confermarlo: «Mi auguro che non ci saranno problemi nella conferma di Mozzato e Graziani conclude Da Re l'intenzione è quella di proseguire insieme, non ci sono ancora stati contatti ufficiali ma la strada è quella giusta».



IL PROTAGONISTA

Alessandro Magno Graziani è stato il volto del Drl in questa stagione, trascinatore caratteriale e tecnico che con la sua esperienza e personalità ci ha messo la faccia anche nei momenti difficili. E che non risparmia parole al miele per città e società: «Poche volte ho vissuto in una realtà con questa passione e voglia di crescere assicura il bomber mi sono trovato benissimo sia dal punto di vista sportivo sia della città. Né io né la società nascondiamo l'interesse di voler continuare insieme, mi farebbe veramente piacere rimanere». Le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane, quando agenti e dirigenza si incontreranno per tracciare il futuro. Ma la voglia di andare avanti insieme è forte: «Sicuramente c'è l'intenzione di costruire una squadra competitiva, ma rimarrei anche se dovessimo lottare per la zona playoff ha aggiunto Graziani e se il mio nome può attirare buoni giocatori a Belluno, ben venga: vedremo cosa succederà».