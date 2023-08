FELTRE - La stella a otto punte del Duomo illumina i cieli di Feltre per la terza volta consecutiva, conquista i XV ducati d'oro e porta in contrada il drappo realizzato da Altan. Al terzo successo consecutivo diventa difficile trovare anche gli aggettivi per descrivere la capacità di raggiungere il risultato in modo quasi scientifico dimostrato dai gialloblu. Tutto organizzato, studiato, calcolato già dalle gare del sabato sera per poi culminare nei punti del tiro alla fune e in quelli della gara dei cavalli sufficienti per il successo: il Duomo chiude a quota 34 seguito dal Santo Stefano con 31, Castello a 30 e Port'Oria in coda con 18.



TUTTE LE VITTORIE

La stella porta così a 14 i successi al pari del Castello che ieri ha tentato il tutto per tutto per fare il colpaccio, vincendo la gara dei cavalli, ma non totalizzando punti sufficienti. Si chiude così l'edizione numero 44 del Palio di Feltre, un'edizione che ha fatto registrare successo in tutti i suoi settori compreso quello del pubblico. Piazza Maggiore, minacciata dalla pioggia, e Pra' del Moro erano ricolmi di pubblico.

IL SUCCESSO

Il Duomo costruisce il suo successo sin dalla prova di tiro con l'arco nella quale conquista il primo posto con il punteggio di 102. Nota importante è il secondo posto di Port'Oria che con il tempo sta crescendo sempre più proprio in questa specialità. Il quartiere Castello chiude terzo, l'obiettivo era quello del massimo punteggio per poter ambire in modo più comodo alla conquista del drappo. La corsa dei gialloblu sembra subire un brusco stop con la staffetta terminata in terza posizione. Questo però, dai vertici di contrada, era già cosa contemplata perché dei quattro atleti schierati nella 4x900 tre sono di quartiere e quindi nella fune possono essere inseriti tre atleti esterni. La staffetta è magistralmente dal Santo Stefano. La fune è ancora del corno da caccia. Non importa al Duomo che chiude secondo nonostante la presenza dei tre campioni del mondo olandesi in squadra. La gara dei cavalli è il vero capolavoro. Piazzare i cavalli al secondo e al terzo posto è sufficiente al presidente Nicola Cittadella e colleghi per conquistare i XV ducati. Botta clamorosa per il Santo Stefano che cullava il sogno di vittoria.

IL PRESIDENTE

Il presidente del Duomo, Nicola Cittadella è visibilmente emozionato mentre guarda i contradaioli festanti ancora prima di conoscere la classifica finale. «Lo dico francamente - sorride Cittadella - il mio ruolo di presidente è abbastanza relativo perché la squadra è fortissima. Ho molti campioni a disposizione e quindi diventa facile allenare. La terza vittoria consecutiva è regala un'emozione straordinaria. Arriva grazie alla forza della squadra, del consiglio, dei volontari». Ci sono parole importanti anche per gli atleti: «Voglio ringraziare i tutti gli atleti, dal tiro con l'arco alla staffetta, alla fune ai fantini con i loro cavalli. Nella fune non abbiamo vinto nonostante la presenza degli atleti olandesi, però siamo cresciuti e siamo rimasti competitivi fino alla fine».

IL PALIO 2023

Sono stati due giorni importanti. Pubblico e dirette televisive hanno portato Feltre su un palco che è suo. Una finestra a cui affacciarsi e far bella mostra di se. La pioggia ha tentato di rovinare la festa e un po' ci è riuscita con la bassa pressione che ha tenuto il fumo in Piazza Maggiore oscurando almeno in parte in fuochi d'artificio. Tutto comunque è andato bene, lo sottolinea anche il sindaco Viviana Fusaro, assente per un problema di salute: «Sono state tre giornate straordinarie per tutta la città sotto ogni punto di vista. Voglio ringraziare tutti i volontari e quanti hanno lavorato, a vario titolo, a questa edizione del Palio, esprimendo i miei complimenti al Quartiere vincitore del Duomo. Ho seguito la manifestazione integralmente grazie alla diretta web e televisiva. I miei ringraziamenti vanno all'Associazione Palio Città di Feltre per il lavoro svolto».