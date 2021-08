Il Palio di Feltre 2021 è andato al quartiere Duomo

FELTRE - E' stato il quartiere Castello ad aggiudicarsi la sfida dei cavalli del Palio 2021 di Feltre che vedeva in città alcuni tra i più grandi nomi dell'ippica nazionale. Il risultato finale che tiene conto anche di tutte le altre prove, dal tiro con l'arco al tiro alla fune, decreta però come vincitore il quartiere Duomo.

L'edizione 2021 passerà alla storia come l'edizione della pandemia (quella del 2020 non si è infatti tenuta) e quello di Feltre è uno dei pochi Pali di sputati in Italia proprio a causa delle restrizioni anti contagio.