FELTRE - Crisi energetica e costi di gestione del palaghiaccio di Feltre: Regione Veneto e Coni rispondono all'appello del Comune di Feltre confermando il fatto che saranno al fianco degli impianti del ghiaccio e faranno la loro parte per cercare di dare un aiuto concreto in questa fase che è di vera e propria emergenza. E proprio perché alcuni impianti del territorio hanno già chiuso o minacciano la chiusura, l'assessore allo sport del Comune di Feltre, Maurizio Zatta, ribadisce la strategicità dell'impianto feltrino «affinchè - dice - un intero settore sportivo non debba risentire di conseguenze preoccupanti». Zatta, infatti, ha sempre sostenuto l'ipotesi di fare del Drio le Rive un riferimento per tutte le società sportive del ghiaccio che resteranno orfane di una pista, sebbene questa possibilità vada a sottrarre spazio per il pattinaggio al pubblico, ovvero quello che garantisce le maggiori entrate.



L'APPELLO

In occasione della festa dell'hockey Feltre avvenuta lo scorso fine settimana al PalaFeltre, Zatta, oltre ad elogiare l'attività della società rivolta soprattutto ai giovani, aveva sottolineato che era a conoscenza delle difficoltà che la cooperativa Elementa, gestrice dell'impianto, stava attraversando a causa dei costi dell'energia in continuo aumento. Proprio per questo «ci siamo già attivati verso gli organi istituzionali più alti come il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, l'amministratore delegato di sport e salute Vito Cozzoli, l'assessore e il presidente della giunta regionale affinchè prendano posizione a sostegno di queste strutture» aveva informato Zatta.



IL RISCONTRO

A meno di una settimana da questo annuncio è arrivato il positivo riscontro. «Dopo esserci più volte confrontati con i gestori della cooperativa Elementa, nei giorni scorsi ho ritenuto opportuno e doveroso inviare una lettera al presidente della Provincia di Belluno, al presidente della Regione Veneto e all'assessore allo Sport, nonché al presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò (il quale è stato a Feltre poche settimane fa in occasione della consegna del premio Gorza a Mugnai), per rappresentare loro lo scenario molto preoccupante che si va delineando», sottolinea l'assessore allo sport del Comune di Feltre.



L'ASSESSORE È FIDUCIOSO

«Sono estremamente fiducioso e felice - prosegue l'assessore Zatta - per le risposte che abbiamo ricevuto a stretto giro di posta. Il presidente della Regione ha dato indicazione all'assessorato allo Sport di prendere subito in carico la questione, mentre anche da Roma il presidente del Coni ci ha fornito rassicurazioni sul fatto che il problema è ben noto e non mancheranno in tal senso azioni coordinate anche con il prossimo governo».



NUMERI DA RECORD

Come noto, a seguito dell'impennata dei costi energetici, la maggior spesa per la produzione di ghiaccio al Palafeltre è preventivabile, per la prossima stagione invernale, in circa 340mila euro. Parliamo di quattro volte tanto quello che solitamente veniva pagato. E la preoccupazione per la cooperativa Elementa non può che essere tanta. Se per il momento regge, è chiaro che senza un aiuto esterno aggiuntivo non potrà andare avanti per molto tempo. Altri impianti, come quelli di Alleghe e Pieve di Cadore, hanno già dichiarato l'intenzione di chiudere e altri sembrano sul punto di farlo. Chiaro che l'aiuto offerto a Feltre potrebbe portare anche gli altri stadi del ghiaccio ad esigere altrettanta attenzione.



RUOLO STRATEGICO

«In questo contesto difficilissimo - aggiunge l'assessore -, è evidente che la nostra struttura cittadina assume ancor più un ruolo comprensoriale che dobbiamo assolutamente salvaguardare per evitare che un intero settore sportivo ne possa risentire con conseguenze davvero preoccupanti. Confido che le rassicurazioni scritte già raccolte siano il preambolo ad un impegno concreto di tutti gli enti coinvolti già a breve termine».