PONTE NELLE ALPI - Ottomilasettecento metri quadrati in vendita per 175mila euro. È la base dell’asta per della vendita della vecchia stazione di Cadola-Soccher, che a Ponte nelle Alpi tutti identificano come la stazione di Paiane. Le offerte dovranno pervenire entro i 22 gennaio. L’annuncio è comparso sul portale delle Ferrovie dello Stato al link “vendite ed affitti” che così descrive l’immobile: “Complesso immobiliare, libero costituente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati