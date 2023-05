BELLUNO - La piccola Vally è rimasta sola. Meticcia, 12 anni ben portati, la cagnolina si ritrova senza più una famiglia dopo che la proprietaria di sempre è stata portata in casa di riposo.

Un distacco difficile, doloroso per entrambe, dopo tanti anni di reciproca affettuosa compagnia. Una storia triste, come tante purtroppo. A farsi carico della piccola sono state le volontarie, ma si cerca una sistemazione definitiva. Vally viene definita di buon carattere, tranquilla e, come tutti i cani, bisognosa di amore e serenità. Ha sempre vissuto in casa, vicina alla sua padrona.

Per questo motivo è importante che possa continuare a seguire il suo modo di vivere, soprattutto in forza della sua non più giovane età.

Era stata trovata una prima sistemazione, ma la piccola è riuscita ad allontanarsi dalla nuova casa, ritrovata poi a circa tre chilometri di stanza, verso la stazione di Feltre.

Ora è di nuovo nelle mani delle volontarie, angeli che ogni giorno combattono per dare dignità anche ai nostri amici animali, spesso in fondo alla catena delle priorità umane.

Vally saprà sicuramente ricompensare chi le darà una nuova casa e tanto affetto. Basta solo inviare un messaggio whatsapp al 3887632156. Vally aspetta.



