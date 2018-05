«Papà ho raggiunto il diploma» e lui, malato da tempo, muore

di Marco D'Incà

ALPAGO -non ce l'ha fatta: il cinquantaduenne di Tignes d'Alpago è spirato ieri, dopo che, un anno fa, era stato colpito da un'emorragia celebrale. Ha lottato a lungo, Roberto. Diversi mesi. La forza per affrontare un percorso in salita e ricco di ostacoli l'ha trovata dentro se stesso, ma anche e soprattutto nella famiglia: nella moglie Gloria e nella figlia Irene. Quella stessa figlia da cui papà Roberto aspettava una notizia. O meglio, un annuncio, legato al raggiungimento del. Irene ha superato l'esame e tagliato il traguardo scolastico, rendendo orgoglioso il padre. Il quale,. Sì, è come se avesse atteso che la figlia completasse uno degli step nel cammino di vita: in questo modo, Irene ha dato al genitore ulteriore forza, energia e motivazioni per fronteggiare un destino cinico. Il funerale si svolgerà domani pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa arcipretale di Pieve...