CANALE D’AGORDO - Finché il disagio dei parcheggi selvaggi era limitato a qualche settimana ci poteva stare, ma quest’anno, dopo il lookdown, la valle di Gares è stata presa letteralmente d’assalto dai turisti che già dal 20 maggio avevano iniziato ad arrivare per escursioni e passeggiate. Il problema è che oltre agli spazi già delimitati per i parcheggi pubblici, le macchine erano tante e così si è passati al parcheggio selvaggio.

LA RIVOLTA PAESANA

Un vero assalto prolungato che, alla fine, ha fatto scendere sul sentiero di guerra i circa quaranta abitanti della piccola frazione. Dopo essersi consultati, hanno messo assieme e firmato una petizione con la quale si chiede all’amministrazione comunale di disciplinare la sosta delle vetture. La petizione porta la data del 5 giugno scorso e non è andata certo a vuoto. Il Comune è intervenuto sottolineando che, in particolar modo nella stagione estiva, si riscontra la presenza nella località dell’abitato di Gares il parcheggio selvaggio di numerose auto, lasciate in sosta sia negli spazi appositamente dedicati sia lungo la strada dell’abitato di Gares, riconducibili a turisti o comunque a frequentatori della montagna, non residenti.

SPAZI PREDISPOSTI

Da questa considerazione si è ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta nella frazione di Gares, al fine di ridurre situazioni di disagi ai residenti ed alla viabilità in generale. Tanto più che nelle vicinanze del paese sono presenti degli ampi parcheggi per la ricettività turistica è stato istituito il divieto di transito nella frazione di Gares, con esclusione dei frontisti e residenti, delle attività di carico e scarico, del passaggio per le vetture autorizzate da permesso silvo-pastorale, dei mezzi di soccorso e dei mezzi delle forze dell’ordine, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno. Inoltre, l’accesso, la circolazione e la sosta sarà consentita ai veicoli dei residenti e frontisti a seguito di rilascio di apposito permesso denominato “Permesso Gares”.

AUTORIZZAZIONI

Il rilascio sarà gratuito previa presentazione di apposita domanda agli uffici comunali. Inoltre i permessi dovranno essere esposti in modo visibile: la mancata esposizione o la parziale visualizzazione dei dati contenuti nel permesso equivale alla sosta senza titolo autorizzativo sanzionata come previsto. Dunque frazione blindata non solo per quest’estate ma anche per le prossime, tanto più che la situazione si farà maggiormente pesante ad agosto con l’arrivo in massa dei turisti delle seconde case e di coloro che hanno preso in affitto case e appartamenti. Durante questo mese, infatti, il numero di abitanti sale da 40 ad un centinaio.

In questo modo, oltre ad eliminare la brutta pratica del parcheggio selvaggio, si rende più sicuro l’accesso dei mezzi di soccorso in paese.

