BELLUNO - Invitare Gino Paoli per un (nuovo) bicchiere di vino è indubbiamente il più scontato degli incipit, ma mai come questa volta i suoi "quattro amici al bar" c'azzeccano. Nello specifico Alberto, Massimiliano, Lorenzo e Lorenzo. Sono e saranno loro le nuove facce dell'Osteria Al Ponte. Proprio quella, a picco sull'Ardo in piazza San Lucano, dogana e locanda della primissima periferia di Belluno dopo essersi lasciati le scalette e il centro storico alle spalle. Lì da sabato 22 giugno ci si potrà di nuovo fermare per un bicchiere di vino e un cicchetto, per una chiacchiera e buona musica. Ma lì soprattutto ci saranno loro, Alberto & Co., pronti a riaccendere un angolo di Borgo Pra dopo aver girato il mondo da Londra all'India, da Roma alla Francia.

UN'IDEA PER QUATTRO

Ad avere l'idea, dopo dodici anni passati nella City, è stato proprio Alberto. «A vent'anni me ne sono andato perché la mia percezione era che a Belluno non ci fossero offerte - racconta De Biasio, 37 anni - ora sono tornato e mi sono detto che un'offerta in città potevamo proporla noi. È capitata questa occasione, di prendere in mano un'osteria storica come questa, e l'abbiamo colta. Perché farla morire? Perché lasciarla chiusa in un borgo ormai ridotto a dormitorio, senza più un bar, un negozio Insomma, abbiamo voluto mettere un mattone nel posto da cui eravamo scappati».

DA LONDRA A BELLUNO

«A Londra mi occupavo di strategia e start-up - spiega Alberto - ma per questo progetto avevo voglia di mettere insieme diverse competenze che ci permettessero di essere preparati. Io poi di questo settore non ne sapevo nulla, fare da soli non aveva senso, meglio più teste e più braccia, ognuno con le proprie qualità. La speranza è che sia nata una bella sinergia e che l'essere in quattro si riveli la forza di questa avventura». E anche gli altri compagni di ventura in quanto a nomadismo non scherzano: Massimiliano De Bon ha vissuto tra la Francia e l'India, Lorenzo Cianchi vive a Roma da vent'anni e Lorenzo Tait ha il viaggio nelle vene.

OSTE E MANUALITÀ

Ora però tutti di nuovo a Belluno, e a ognuno il suo. «Massimiliano sarà l'oste - racconta Alberto - vino e cucina risponderanno a lui; i due Lorenzo invece, a cui non mancano estro e manualità, si sono occupati di mettere in piedi tutto quanto. Con Massi ci saranno poi Elisa Scarpa, veneziana doc che si occuperà della cicchetteria, e Roberto Kratter, che ci darà una mano la sera. Cicchetti, pranzi veloci, taglieri, prodotti locali, vini scelti con una particolare attenzione etica l'offerta sarà questa, se parliamo di mangiare e bere».

ARTE E MUSICA

Poi, tra un calice e un cicchetto, largo al resto. Perché Al Ponte saranno locali i vini, i formaggi, i salami, ma pure i talenti. «Siamo tutti e quattro appassionati d'arte - aggiunge Alberto - e così, dovendo aprire una nuova attività, ci abbiamo infilato anche il Codice Ateco di galleria d'arte. Accoglieremo e proporremo artisti locali esponendo le loro opere; abbiamo già diverse mostre in programma, ma prima, vista la stagione, partiremo con la musica proponendo dodici date estive, il mercoledì a partire dalle 18».

L'INAUGURAZIONE

Chiusa dal gennaio di quest'anno, la nuova Osteria Al Ponte inaugurerà la sua nuova stagione sabato 22 giugno, al solstizio d'estate, dalle 12. «Quel giorno offriremo musica e cibo con il live de Le Vongole e poi dj set. La nostra speranza è di essere accolti bene dal borgo e di tornare a far essere l'osteria un luogo in cui trovarsi e stare, in città». O poco più in là, dove scorrono l'Ardo e il buon vino. Alla vostra.