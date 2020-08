Tutti i contatti dell’infermiera positiva al Covid 19 che lavora al Santa Maria del Prato di Feltre sono risultati negativi. Rientra quindi l’incubo di un possibile focolaio all’interno dell’ospedale feltrino. Questo non significa però che nel territorio si debba abbassare la guardia, anzi. Nelle ultime 24 ore infatti sono state evidenziate sei nuove positività, per la maggior parte a carico di persone rientrate dalle vacanze. E sono proprio i vacanzieri, ad oggi, la vera piaga per la diffusione del coronavirus.

IL CASO

Giovedì mattina sono stati bloccati i reparti di chirurgia e geriatria del Santa Maria del Prato di Feltre, dopo la positività di un’infermiera al rientro da un periodo di ferie trascorse all’estero. Avrebbe quindi contratto il virus all’esterno delle mura ospedaliere. Nelle due unità operative maggiormente interessate dall’attività di tale infermiera (in questi giorni post ferie ha lavorato a cavallo tra il reparto di chirurgia e quello di geriatria), a scopo massimamente precauzionale in attesa dell’esito dei tamponi di controllo sul personale e sui degenti, sono stati limitati gli accessi ai soli pazienti urgenti rinviando di uno-due giorni i ricoveri programmati. Ieri sono arrivati gli esiti di tutti i tamponi eseguiti ai contatti della donna, sia tra i colleghi che tra i degenti, che sono risultati tutti negativi. Tuttavia i due reparti restano ancora chiusi e solo nelle prossime ore si deciderà quando potranno tornare a lavorare a regime normale e quindi verranno riprogrammati anche i ricoveri che sono saltati in questi due giorni. Per essere completamente certi che non vi siano altre positività, l’azienda ospedaliera ha deciso di eseguire ulteriori tamponi su operatori senza contatto, come ha spiegato la stessa Usl Dolomiti in una nota stampa diffusa ieri.

I VACANZIERI

Il vero problema in termini di diffusione del contagio risultano i vacanzieri. Nelle ultime 24 ore l’Usl 1 Dolomiti ha evidenziato quattro nuove positività al coronavirus proprio collegate al rientro di giovani dalle vacanze. Si tratta di un giovane polacco rientrato dal proprio Paese, sintomatico, già isolato, senza evidenza di contatti stretti; un giovane non residente di ritorno da una vacanza in Sardegna, villeggiante attualmente in provincia, asintomatico: isolamento con quarantena per i familiari; un giovane non residente in vacanza nel nostro territorio anch’esso di rientro da vacanza in Sardegna: isolamento con rientro a domicilio fuori provincia dei familiari e dei contatti; un giovane di nazionalità albanese residente nel nostro territorio, di rientro da una vacanza in Croazia, sottoposto a tampone al drive-in di Feltre: isolato con quarantena di conviventi e contatti. Proprio perché si tratta della piaga del momento l’azienda ospedaliera ha attivato il servizio di tamponi drive in sia a Feltre che a Belluno. Ieri sono stati complessivamente eseguiti 95 tamponi (85 di persone rientrate dalla Croazia, 9 dalla Spagna e una dalla Grecia.

ALTRI POSITIVI

Infine, due nuovi positivi sono stati scoperti in quanto contatti di persone che hanno il Covid 19. Si tratta di una donna residente nel territorio contatto di caso noto, già isolata come tale (confermato l’isolamento e quarantena ai familiari e contatti) e una giovane bellunese già isolata in quanto contatto di caso (quarantena per i familiari). © RIPRODUZIONE RISERVATA