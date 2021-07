BELLUNO - Per i sindacati non ci sono alternative: la sospensione dei no-vax in ambito sanitario porterà o alla chiusura delle attività o al blocco ferie. Ma i disagi sono già iniziati. Ieri, mercoledì 21 luglio, a causa della mancanza di personale, è stata sospesa temporaneamente l'attività chirurgica programmata dell'Urologia del San Martino (solo quella che richiede il ricovero). Le urgenze saranno trasferite all'ospedale di Feltre previa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati