AGORDO - Tornano i problemi con l'acqua, dovuti prevalentemente alle forti piogge che immettono negli acquedotti batteri in quantità superiori a quelli consentiti da parametri di legge per la potabilità.



Stavolta il disagio tocca le vie Fontana e Dozza e soprattutto l'Ospedale civile. La comunicazione di non potabilità è arrivata al comune dall'Usl 1 Dolomiti Belluno - Dipartimento prevenzione, in data 2 settembre. Il Comune ha provveduto immediatamente ad emettere un'ordinanza che vieta l'uso per scopi alimentari se non previa bollitura.



Lo stop alla potabilità è arrivato a seguito delle analisi effettuate su campioni d'acqua prelevati presso la fontana pubblica in Via Dozza, in comune di Agordo, il 31 agosto. Analisi che hanno evidenziato la non conformità dell'acqua ai requisiti richiesti dalla Decreto legislativo n. 31/2001 in tema di potabilità.



«Vista la comunicazione di Bim Gestione Servizi Pubblici di data odierna, acquisita al n° 8704 di protocollo generale - si legge nell'ordinanza a firma del sindaco Roberto Chissalè -, con la quale, a seguito delle analisi non conformi suddette, ha provveduto a comunicare a questo Ente l'immediato intervento di disinfezione e pulizia dell'acquedotto e/o vasche interessate, ad informare la popolazione con avvisi pubblici della non potabilità dell'acqua e utilizzo previo bollitura, e all'emanazione dell'ordinanza sindacale».



I lavori di disinfezione e pulizia della rete idrica e delle vasche sono già iniziati, ma per avere il via libera alla potabilità bisognerà attendere nuove analisi dell'Usl. © RIPRODUZIONE RISERVATA