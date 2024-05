Longarone. L'orso torna a colpire per la terza volta, distrutto un altro apiario. Ma stavolta lascia una traccia

LONGARONE - Per la terza volta un orso ha colpito un apiario a Faè (Longarone). Lo segnala la polizia Provinciale che sta monitorando la situazione. Dopo Fornesighe e Solagnot (in Val di Zoldo) stavolta il plantigrado ha lasciato segni della sua presenza Faè (Longarone), dove nella notte tra ieri e oggi ha colpito un apiario. Sono quattro, infatti, le arnie predate e l'animale ha lasciato l'impronta di una zampa su un telaio, larga all'incirca 10 centimetri. La Polizia Provinciale, che sta analizzando le predazioni, ipotizza si tratti di un animale giovane, con ogni probabilità lo stesso che da una settimana si muove sulle montagne dello Zoldano. Gli esperti faunisti della polizia Provinciali spiegano che l'orso sembra aver preso l'abitudine di visitare gli apiari che trova in zona, per mangiare larve, fogli di cera, api e le quantità di miele presenti (perlopiù scarse, in questo periodo dell'anno). Può essere che si trattenga ancora sul territorio, a seconda delle disponibilità di cibo, o che lo abbandoni, dato che si tratta di un animale in dispersione. La polizia Provinciale continuerà il monitoraggio dei passaggi dell'orso, anche con l'installazione di fototrappole.

L'invito agli apicoltori è a controllare quotidianamente le arnie, anche quelle collocate nelle vicinanze di strade e abitazioni, per prevenire nuove predazioni.