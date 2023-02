CESIOMAGGIORE - Prenderanno avvio nel prossimo mese di settembre i lavori di ristrutturazione del complesso di Orsera in Val Canzoi. Nelle prossime settimane infatti verranno eseguite le ultime indagini, poi il Comune di Cesiomaggiore aprirà il bando per individuare la ditta che si occuperà dei lavori. Nel frattempo si sta programmando la stagione estiva che vedrà, oltre al punto di ristoro curato dai gestori Geky e Gabriella De Bastiani, anche l'apertura della casetta accessibile che permetterà ai fruitori della valle di fermarsi anche a dormire. Una struttura che l'amministrazione comunale ritiene strategica per poter sviluppare ancor di più il turismo in Val Canzoi.

I LAVORI

I lavori che prenderanno avvia in autunno, non appena la stagione estiva verrà ultimata, sono importanti in quanto prevedono la ristrutturazione completa di tutto lo stabile storico e la costruzione delle nuove cucine. «I lavori vedranno la sistemazione delle sale interne con l'ampliamento dei posti a sedere coperti, il rifacimento dei servizi, la sistemazione della camerata stile ostello del piano superiore, la realizzazione dell'alloggio per il gestore e di un alloggio per persone con disabilità. Inoltre sarà realizzato un ascensore affinchè anche il piano superiore sia accessibile a tutti. Infine ci sarà l'ampliamento dove verranno realizzate le nuove cucine» spiega il sindaco di Cesiomaggiore Carlo Zanella. Il costo complessivo di questo stralcio è di 1 milione e 200mila euro, coperti dal Fondo comuni di confine di area vasta.

LE TEMPISTICHE

Come spiega Zanella, «nelle prossime settimane daremo incarico ad un professionista affinchè esegua le prove strutturali sull'edificio e un incarico per la perizia geologica. Fatto questo passaggio apriremo la gara di appalto con l'obiettivo di cantierare i lavori a settembre, dopo la chiusura della stagione estiva». La volontà infatti è quella di lasciare un presidio attivo nel corso dell'estate in Valle e, una volta terminata la stagione, aprire il cantiere che durerà parecchio tempo.

L'ESTATE CHE VERRA'

Stagione estiva che vedrà la gestione di Orsera confermata a Geky e Gabriella. Ma non solo. «La volontà dell'amministrazione comunale è di aprire per questa stagione anche la casetta accessibile - spiega Zanella -. Per metà maggio completeremo le opere mancanti, ossia l'acquisto e l'installazione degli arredi esterni e dei corpi illuminanti in modo tale che la struttura sia completa e pronta per l'avvio della stagione. La nostra intenzione è che diventi un punto qualificante in più per la Val Canzoi. La gestione della casetta sarà data ai gestori di Orsera in quanto «riteniamo indispensabile che sia gestita da chi è li quotidianamente in quanto potrà dare informazioni ma anche offrire un servizio aggiuntivo, come può essere la colazione. Una struttura a nostro avviso strategica in quanto la gente si potrà fermare a soggiornare, magari una o due notti, così da poter visitare le bellezze della Valle con tranquillità».

PROSSIMO STRALCIO

Il progetto complessivo predisposto dal Comune di Cesiomaggiore per la riqualificazione di Orsera vale quasi 2 milioni di euro. L'obiettivo dell'amministrazione Zanella è quello di riuscire a recuperare le risorse che mancano, quindi circa 800mila euro, per portarlo a termine. Quello che manca da fare, ricorda il primo cittadino, è «la ristrutturazione dell'ex caserin con la realizzazione anche di un piccolo centro benessere e la riqualificazione di tutte le pertinenze esterne. Opere che comunque intendiamo fare non appena troveremo le risorse necessarie».