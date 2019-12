Musicisti dimenticati, il premio non arriva sul palco le "suonano" all'organizzazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Si sarebbe addirittura arrivati alle mani nella cerimonia di premiazioni del “Belluno film Festival”, nel maggio del 2017, avvenuta in città, all’hotel Cappello. E gli strascichi della vicenda sono ancora in atto: ieri, i fatti sono stati ricostruiti di fronte al giudice di pace Nicola Parroco, nell’aula di via Tasso. Alla sbarra, accusato di lesioni, E.D.C., musicista e insegnante, che quel giorno venne “dimenticato” con l’Orchestra giovanile bellunese, dalla regista e referente del...