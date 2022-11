VALBELLUNA - Saranno celebrati congiuntamente i funerali per Aurelio Monestier e Antonietta Schiocchet. Il rito funebre sarà celebrato nella chiesa arcipretale di Mel domani mattina, 19 novembre, alle ore 10.30. Le salme saranno poi tumulate nel cimitero di Marcador.

LA VITA

Quello che unisce Aurelio e Antonia non è solo il fatto di essere madre e figlio, ma anche una tragedia che nessuno avrebbe mai immaginato. I fatti risalgono all'ora di pranzo di martedì. Come di consueto, Aurelio, che abita nella frazione di Callibago a Santa Giustina, si è recato a Pellegai, frazione del comune di Borgo Valbelluna, per fare visita alla mamma Antonia. Un legame forte che li unisce e che si è rafforzato ancor di più con la scoperta della malattia: Antonia soffriva di Alzheimer. Una malattia subdola che porta la persona ad avere un inesorabile declino cognitivo. Ma Aurelio non si era fatto scoraggiare. Prima aveva sfruttato la cassa integrazione (era un lavoratore della Ceramica Dolomite), poi le ferie che aveva. Ora aveva avviato le pratiche per avere l'aspettativa. Solo così poteva stare vicino alla madre, aiutarla nelle faccende quotidiane, ma anche semplicemente farle compagnia.

LA TRAGEDIA

Poi qualcosa è cambiato. Forse una fragilità che Aurelio ha nascosto anche ai parenti più stretti, alla moglie Pierangela ed ai figli Letizia e Federico. Forse non ha avuto la forza di assistere al declino della madre. L'unica cosa certa è che martedì, all'ora di pranzo, ha preso la madre, l'ha portata in un magazzino limitrofo all'abitazione di Pellegai dove viveva e l'ha uccisa con una coltellata all'addome. Poi, con la stessa arma, si è tagliato la gola. Un omicidio - suicidio che ha gettato nello sconforto sia la comunità santagiustinese che quella zumellese, soprattutto per la sua imprevedibilità. Nessuno si aspettava che Aurelio, persona buona e gran lavoratore, potesse compiere un gesto di questo tipo.

I FUNERALI

La famiglia si è stretta nel dolore e nel riserbo più totale. Anche per proteggere i nipotini di Aurelio dal clamore che questa vicenda ha inevitabilmente creato in un piccolo territorio come il nostro. Ora, chi ha voluto bene ad Aurelio ed Antonia, avrà l'occasione per salutarli per l'ultima volta. I funerali dei due saranno celebrati domani in contemporanea, nella stessa chiesa arcipretale di Mel, alla stessa ora: le 10.30. Un dettaglio importante in quanto vuol dire che anche la sorella di Aurelio, Gabriella, ha compreso e perdonato, in qualche misura, il gesto compiuto dall'uomo. Le salme saranno poi sepolte nel cimitero di Marcador.